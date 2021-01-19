Иран и еще 6 государств потеряли право голоса в Генассамблее ООН: детали
Сразу 7 стран мира потеряли право голоса в Генеральной Ассамблее ООН. Причиной стала неуплата членского взноса.
Кроме того, на январь 2021 года еще 3 страны находятся на испытательном сроке. Об этом сообщает Africanews.
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Такие данные Генсек ООН Антониу Гутерриш предоставил президенту Генассамблеи ООН Волкану Безкиру.
Какие страны потеряли право голоса
- Иран;
- Нигер;
- Ливия;
- Центральноафриканская Республика;
- Конго;
- Южный Судан;
- Зимбабве.
Какие страны находятся на испытательном сроке
- Коморские Острова;
- Сан-Томе и Принсипи;
- Сомали.
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