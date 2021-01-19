Сразу 7 стран мира потеряли право голоса в Генеральной Ассамблее ООН. Причиной стала неуплата членского взноса.

Кроме того, на январь 2021 года еще 3 страны находятся на испытательном сроке. Об этом сообщает Africanews.

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Такие данные Генсек ООН Антониу Гутерриш предоставил президенту Генассамблеи ООН Волкану Безкиру.

Какие страны потеряли право голоса

Иран;

Нигер;

Ливия;

Центральноафриканская Республика;

Конго;

Южный Судан;

Зимбабве.

Какие страны находятся на испытательном сроке

Коморские Острова;

Сан-Томе и Принсипи;

Сомали.

Обратите внимание! Устав ООН предусматривает: страна теряет право голоса, если сумма ее долга за членский взнос превышает платежку за последние 2 года. В частности, Иран уже задолжал ООН более 16 миллионов долларов.