Відразу 7 країн світу втратили право голосу у Генеральній Асамблеї ООН. Причиною стала несплата членського внеску.

Окрім того, станом на січень 2021 року ще 3 країни перебувають на випробувальному терміні. Про це повідомляє Africanews.

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Такі дані Генсек ООН Антоніу Гутерріш надав президентові Генасамблеї ООН Волкану Безкиру.

Які країни втратили право голосу

Іран;

Нігер;

Лівія;

Центральноафриканська Республіка;

Конго;

Південний Судан;

Зімбабве.

Які країни перебувають на випробувальному терміні

Коморські Острови;

Сан-Томе і Прінсіпі;

Сомалі.

Зверніть увагу! Статут ООН передбачає: країна втрачає право голосу, якщо сума її боргу за членський внесок перевищує платіжку за останні 2 роки. Зокрема, Іран вже заборгував ООН понад 16 мільйонів доларів.