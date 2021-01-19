Іран і ще 6 держав втратили право голосу в Генасамблеї ООН: деталі
Відразу 7 країн світу втратили право голосу у Генеральній Асамблеї ООН. Причиною стала несплата членського внеску.
Окрім того, станом на січень 2021 року ще 3 країни перебувають на випробувальному терміні. Про це повідомляє Africanews.
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Такі дані Генсек ООН Антоніу Гутерріш надав президентові Генасамблеї ООН Волкану Безкиру.
Які країни втратили право голосу
- Іран;
- Нігер;
- Лівія;
- Центральноафриканська Республіка;
- Конго;
- Південний Судан;
- Зімбабве.
Які країни перебувають на випробувальному терміні
- Коморські Острови;
- Сан-Томе і Прінсіпі;
- Сомалі.
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