Об этом на пресс-конференции с участниками четвертого саммита Украина – Северная Европа заявил президент Владимир Зеленский, передает 24 Канал.

Смотрите также "Понимаем все риски": Зеленский объяснил, сможет ли Трамп сократить помощь в случае победы

Зеленский высказался о предоставлении ракет России от Ирана

Они (Иран и Россия – 24 Канал) ведут углубленный диалог о ракетах, которые Иран может предоставить России. По имеющейся у нас информации, пока они ракет не предоставили, но они об этом говорят и это для нас повод беспокоиться,

– заявил украинский президент.

Зеленский также напомнил, что Иран предоставляет России ударные дроны типа "Шахед". Тегеран даже предоставил лицензию на их производство на территории страны-агрессорки.