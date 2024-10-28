Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с участниками четвертого саммита Украина – Северная Европа, что не слышал подобных высказываний со стороны республиканца.

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Что сказал Зеленский о Трампе

Как отметил украинский президент, кандидат в президенты США говорил ряд высказываний. Однако он не слышал от республиканца заявлений о сокращении помощи нашему государству в случае победы. В то же время Киев "понимает все риски, которые могут произойти".

По его словам, наиболее рисковым является вариант изменения политики Вашингтона, в частности по поддержке Украины. Глава государства говорит, что даже между собой никто не догадывается, кто же займет президентское кресло в Соединенных Штатах.

Я не уверен, что Трамп, если станет президентом, захочет проиграть, проиграть в смысле прекратить поддержку Украины, но я согласен с вами, что риски есть. Именно поэтому Украина имеет собственный внутренний план,

– заявил Зеленский.

Он также отметил, что надеется на двустороннюю поддержку от Конгресса США.

К слову, Камала Харрис уверена, что Путин "будет сидеть в Киеве", в случае повторного избрания Трампа президентом США. Она заявила, что план окончания войны Трампа заключается в принуждении Украины прекратить борьбу.