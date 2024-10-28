И об этом говорят все, кто работает с Трампом. Он эмоциональный, часто меняет свою позицию. Но то, что представлено сегодня, это модифицированная "солянка идей", которые были сказаны ранее. Политолог Игорь Рейтерович назвал 24 Каналу несколько "но".

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Что не так с планом Трампа

В последнем представленном сценарии Трамп продолжил свою риторику, мол, "нужно остановить войну; в дальнейшем помогать Украине, но большинство переложить на Европу; опосредованно бить по России различными методами; ждать смены власти в стране-агрессоре".

Но есть один нюанс, о котором все забывают. А Россия вообще согласится на него, воспримет такой вариант? Какие тогда Трамп будет применять механизмы, чтобы заставить Россию выполнить даже такой сценарий?!

– подчеркнул Рейтерович.

"А если Россия категорически отвергнет его, Трамп будет готов сказать, что он ошибся и нужно поддержать исключительно план Украины и предоставить ей максимальную помощь?! Вот это ключевой момент. Не то что и как думает Трамп, а насколько, например, этот сценарий реалистичен", – добавил он.

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В предложенном виде план Трампа выглядит пока невозможным – как ввиду того, что он не подходит Украине, так и учитывая то, что на него может не согласиться Россия.

Интересно! Один из ведущих республиканских экспертов по национальной безопасности в Палате представителей Майк Волтц предложил Трампу использовать угрозу обрушения российской экономики благодаря снижению цен на нефть и газ, чтобы подтолкнуть Путина к переговорам с Украиной. Зато, как отмечает издание Financial Times, Саудовская Аравия не будет приветствовать такой шаг.

В дальнейшем стоит ждать еще несколько вариантов, модифицированных по результатам реакций населения и американских элит. Готовясь к возможному второму президентству, Дональд Трамп постарается учесть как можно больше позиций, чтобы получить гарантированную поддержку.