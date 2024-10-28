Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн. Кажется, что команда Трампа вообще не имеет конкретного плана по войне в Украине.

К теме Тайные разговоры Маска, Путина и Трампа: как эта троица угрожает выборам в США и Украине

Чего ожидать от Трампа

Как отметил Эпштейн, тут можно говорить только о вероятных вариантах развития событий. Сейчас похоже на то, что его команда конкретно не знает, что вообще делать. И важно, что тут можно повлиять на его позицию.

Мы смотрим на вероятности. Что-то более вероятное, что-то менее. Возможно, с Трампом встретится какой-то миллиардер и убедит, что поддержка Украины выгодна Трампу. Возможно ли это? Да. Вероятно ли? Не думаю,

– сказал Эпштейн.

Можно также взглянуть на заявления представителей его команды. К примеру, бывшая представительница Демократической партии, которая сейчас находится в команде Трампа, Тулси Габбард говорила, что Соединенные Штаты спровоцировали Россию. А телеведущий Такер Карлсон вообще распространяет российскую пропаганду.

В Республиканской партии была своеобразная "гражданская" война. И, к сожалению, рейгановские республиканцы ее проиграли. Поэтому там сейчас более влиятельные люди, которые поддерживают Путина,

– считает Эпштейн.

Напомним, недавно кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс заявил, что Украине стоило бы отказаться от оккупированных территорий, чтобы прекратить войну с Россией. В Украине неоднократно отмечали, что не будут торговаться территориями. Также Президент Владимир Зеленский заявил, что не поддерживает идею замораживания войны. Необходимо мирное соглашение с наказанием для агрессора и гарантиями для Украины. Когда-то уже было замораживание войны – и Россия все равно напала в 2022 году.