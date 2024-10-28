Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн. Видається, що команда Трампа взагалі не має конкретного плану щодо війни в Україні.

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Чого очікувати від Трампа

Як наголосив Епштейн, тут можна говорити лише про ймовірні варіанти розвитку подій. Зараз схоже на те, що його команда конкретно не знає, що взагалі робити. І важливо, що тут можна вплинути на його позицію.

Ми дивимося на ймовірності. Щось більш ймовірне, щось менш. Можливо, з Трампом зустрінеться якийсь мільярдер і переконає, що підтримка України є вигідна Трампу. Чи можливо це? Так. Чи ймовірно? Не думаю,

– сказав Епштейн.

Можна також глянути на заяви представників його команди. До прикладу, колишня представниця Демократичної партії, яка зараз перебуває в команді Трампа, Тулсі Габбард говорила, що Сполучені Штати спровокували Росію. А телеведучий Такер Карлсон взагалі поширює російську пропаганду.

В Республіканській партії була своєрідна "громадянська" війна. І, на жаль, рейганівські республіканці її програли. Тому там зараз більш впливові люди, які підтримують Путіна,

– вважає Епштейн.

Нагадаємо, нещодавно кандидат у віцепрезиденти США Джей Ді Венс заявив, що Україна варто було б відмовитися від окупованих територій, аби припинити війну з Росією. В Україні неодноразово наголошували, що не будуть торгуватися територіями. Також Президент Володимир Зеленський заявив, що не підтримує ідею замороження війни. Необхідна мирна угода з покаранням для агресора і гарантіями для України. Колись вже було замороження війни – і Росія все одно напала у 2022 році.