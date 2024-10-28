І про це кажуть усі, хто працює з Трампом. Він емоційний, часто змінює свою позицію. Але те, що представлено сьогодні, це модифікована "солянка ідей", які були сказані раніше. Політолог Ігор Рейтерович назвав 24 Каналу кілька "але".

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Що не так із планом Трампа

В останньому представленому сценарії Трамп продовжив свою риторику, мовляв, "потрібно зупинити війну; надалі допомагати Україні, але більшість перекласти на Європу; опосередковано бити по Росії різними методами; чекати зміни влади у країні-агресорці".

Але є один нюанс, про який всі забувають. А Росія взагалі погодиться на нього, сприйме такий варіант? Які тоді Трамп застосовуватиме механізми, щоб змусити Росію виконати навіть такий сценарій?!

– підкреслив Рейтерович.

"А якщо Росія категорично відкине його, Трамп буде готовий сказати, що він помилився і потрібно підтримати винятково план України і надати їй максимальну допомогу?! Ось це ключовий момент. Не те що та як думає Трамп, а наскільки, наприклад, цей сценарій реалістичний", – додав він.

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У запропонованому вигляді план Трампа виглядає поки що неможливим – як з огляду на те, що він не підходить Україні, так і з огляду на те, що на нього може не погодитися Росія.

Цікаво! Один із провідних республіканських експертів із національної безпеки в Палаті представників Майк Волтц запропонував Трампу використати загрозу обвалення російської економіки завдяки зниженню цін на нафту і газ, щоб підштовхнути Путіна до переговорів з Україною. Натомість, як зазначає видання Financial Times, Саудівська Аравія не вітатиме такий крок.

Надалі варто чекати ще кілька варіантів, модифікованих за результатами реакцій населення та американських еліт. Готуючись до можливого другого президентства, Дональд Трамп намагатиметься врахувати якомога більше позицій, аби отримати гарантовану підтримку.