Володимир Зеленський заявив на пресконференції з учасниками четвертого саміту Україна – Північна Європа, що не чув подібних висловлювань з боку республіканця.

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Що сказав Зеленський про Трампа

Як зазначив український президент, кандидат у президенти США говорив низку висловлювань. Однак він не чув від республіканця заяв стосовно скорочення допомоги нашій державі у разі перемоги. Водночас Київ "розуміє усі ризики, які можуть статися".

За його словами, найбільш ризиковим є варіант змінення політики Вашингтона, зокрема щодо підтримки України. Глава держави каже, що навіть між собою ніхто не здогадується, хто ж обійме президентське крісло у Сполучених Штатах.

Я не певен, що Трамп, якщо стане президентом, захоче програти, програти у сенсі припинити підтримку України, але я згоден з вами, що ризики є. Саме тому Україна має власний внутрішній план,

– заявив Зеленський.

Він також наголосив, що сподівається на двосторонню підтримку від Конгресу США.

До слова, Камала Гарріс впевнена, що Путін "сидітиме в Києві", у разі повторного обрання Трампа президентом США. Вона заявила, що план закінчення війни Трампа полягає у примусі України припинити боротьбу.