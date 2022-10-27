Есть информация, что США и Иран договорились продолжить переговоры – историк об отношениях этих стран

Иран – это не только альтернативная страна для поставок нефти в Европу, но и страна, которая в ближайшее время может иметь ядерную бомбу. Именно поэтому появилась информация, что США не отказались от переговоров с Ираном.

Об этом 24 каналу рассказал политический аналитик и историк (США) Армен Чибухчан. Он также отметил, что сейчас просочилась информация, что США и Иран договорились продолжать переговоры и параллельно с этой информацией министр обороны Ирана открестился от поставок оружия в Россию.

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По словам аналитика, изменение риторики Ирана свидетельствует о том, что Иран поставляет дроны России и шантажирует Запад, чтобы получить комфортные переговорные позиции и добиться желаемых уступок.

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Когда мы говорим, что Запад очень хорошо понимает – если не поддержит Украину, может получить войну в Тайване или войну между двумя Кореями, то западные страны также получат Иран с ядерным оружием,

– говорит Армен Чибухчан.

В Иране поймут, что современная архитектура мира разваливается. Сейчас очень опасная ситуация, поэтому, по мнению Чибухчана, США пытается договариваться на своих условиях, а Иран – на своих.

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