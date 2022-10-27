Есть информация, что США и Иран договорились продолжить переговоры – историк об отношениях этих стран
Иран – это не только альтернативная страна для поставок нефти в Европу, но и страна, которая в ближайшее время может иметь ядерную бомбу. Именно поэтому появилась информация, что США не отказались от переговоров с Ираном.
Об этом 24 каналу рассказал политический аналитик и историк (США) Армен Чибухчан. Он также отметил, что сейчас просочилась информация, что США и Иран договорились продолжать переговоры и параллельно с этой информацией министр обороны Ирана открестился от поставок оружия в Россию.
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По словам аналитика, изменение риторики Ирана свидетельствует о том, что Иран поставляет дроны России и шантажирует Запад, чтобы получить комфортные переговорные позиции и добиться желаемых уступок.
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Когда мы говорим, что Запад очень хорошо понимает – если не поддержит Украину, может получить войну в Тайване или войну между двумя Кореями, то западные страны также получат Иран с ядерным оружием,
– говорит Армен Чибухчан.
В Иране поймут, что современная архитектура мира разваливается. Сейчас очень опасная ситуация, поэтому, по мнению Чибухчана, США пытается договариваться на своих условиях, а Иран – на своих.
Сотрудничество Ирана и России: что нужно знать
- Еще летом появилась информация о том, что иранское правительство поставляет России дроны-камикадзе. Однако обе страны это всячески отрицали, а Иран уверял, что он не поддерживает россиян в войне против Украины.
- С началом осени путинские войска начали активно использовать иранские беспилотники. Они маркировали их русскими названиями и выпускали по территории Украины.
- 20 октября в ЕС утвердили санкции против иранских организаций, поставляющих дроны. Однако власти Ирана продолжают упорно врать о своей непричастности к поставкам и 25 октября предложили Украине совместно расследовать, откуда же в России их оружие.