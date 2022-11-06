Иран поэтому и признался, что хочет это использовать

Аналитики Института изучения войны считают, что признание Ирана в поставке дронов России является прямым доказательством этого.

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В частности, иранские власти решили использовать потребности кремлевского режима в дронах-камикадзе, чтобы добиться содействия в реализации своей ядерной программы, которую блокируют США и их союзники.

В ISW отмечают, что Россия закупает системы вооружений иранского производства для решения проблемы опустошения своего арсенала высокоточных боеприпасов.

Просьба о помощи в ядерной сфере и признание поставок беспилотников – это два показателя того, что официальные лица Ирана, вероятно, намерены более четко определить двусторонние отношения в области безопасности с Россией, в которых они будут равноправными партнерами,

– говорится в отчете ISW.

Аналитики прогнозируют только усиление сотрудничества между странами

Ранее военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал 24 каналу, что Тегеран не откажется от военного сотрудничества с Москвой и будет продолжать предоставлять новую номенклатуру вооружения.

Вероятно, за свою помощь Иран получает нечто гораздо большее, чем просто деньги. Он также предполагал, что Тегеран хочет получить некоторые технологии от страны-агрессора.

Разведка США полагает, что Тегеран попросил Москву помочь с приобретением дополнительных ядерных материалов и изготовлением ядерного топлива.

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