Об этом свидетельствуют и лживые заявления официальных лиц Ирана, которые в течение месяца говорили, что Иран не поставлял России вооружение, а теперь уже сменили нарративы. Такое мнение 24 каналу озвучил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
Почему Иран признался, что поставлял России дроны: объяснение политолога
Прекратит ли Иран сотрудничество с Россией
Он отметил, что Тегеран не откажется от военного сотрудничества с Москвой и будет продолжать предоставлять новую номенклатуру вооружения. Вероятно, за свою помощь Иран получает нечто гораздо большее, чем просто деньги. Скорее всего, технологии от страны-агрессорки.
Сегодня они (иранцы – 24 канал) могут использовать технологии, которые дает им Россия, поэтому они связаны фактически уже до самого конца,
– рассказал Коваленко.
Как долго будут молчать страны, враждующие с Ираном
По мнению Коваленко, Израиль и Саудовская Аравия будут молчать до тех пор, пока по какому-то из их городов не начнут прилетать БпЛА Shahed-136 и Shahed-131 с установленной российской системой навигации ГЛОНАСС. Ведь благодаря блокам ГЛОНАСС иранские дроны-камикадзе увеличили расстояние эффективного использования и точность.
А после этого такой "латентный нейтралитет" уже не будет иметь места во внешней политике этих стран.
– предположил военно-политический обозреватель.
Кроме того, он добавил, что Израиль уже шаг за шагом начинает принимать сторону Украины.
Коваленко предположил, уменьшит ли Иран сотрудничество с Россией: смотрите видео
Иран поставляет России вооружение: что известно
- Президент Израиля Ицхак Герцог во время своего визита в США показал доказательства того, что Россия атакует Украину беспилотниками, изготовленными именно в Иране.
- А 5 ноября Тегеран признал, что снабжал Кремль вооружением. Президент Зеленский отреагировал на заявление иранского правительства. По его словам, даже в признании иранцы соврали, уверяя, что предоставили якобы немного дронов и вообще это было до начала полномасштабного вторжения.
- В октябре стало известно, что Россия подписала новое соглашение с Ираном. Об этом сообщили высокопоставленные иранские чиновники и дипломаты. Следовательно, оккупанты будут получать больше высокоточного оружия.
- Разведка США считает, что Тегеран попросил Москву помочь с приобретением дополнительных ядерных материалов и изготовлением ядерного топлива.