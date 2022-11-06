Про це свідчать і брехливі заяви офіційних осіб Ірану, які впродовж місяця говорили, що Іран не постачав Росії озброєння, а тепер вже змінили наративи. Таку думку 24 каналу озвучив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.
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Чи припинить Іран співпрацю з Росією
Він відзначив, що Тегеран не відмовиться від військової співпраці з Москвою та продовжуватиме надавати нову номенклатуру озброєння. Ймовірно, за свою допомогу Іран отримує щось набагато більше, аніж просто гроші. Найімовірніше, технології від країни-агресорки.
Сьогодні вони (іранці – 24 канал) можуть використовувати технології, які дає їм Росія, тому вони пов'язані фактично вже до самого кінця,
– розповів Коваленко.
Як довго мовчатимуть країни, які ворогують з Іраном
На думку Коваленка Ізраїль та Саудівська Аравія мовчатимуть доки по якомусь з їхніх міст не почнуть прилітати БпЛА Shahed-136 та Shahed-131 зі встановленою російською системою навігації ГЛОНАСС. Адже завдяки блокам ГЛОНАСС іранські дрони-камікадзе збільшили відстань ефективного використання та точність.
А після цього такий "латентний нейтралітет" вже не матиме місця в зовнішній політиці цих країн,
– припустив військово-політичний оглядач.
Крім того, він додав, що Ізраїль вже крок за кроком починає приймати бік України.
Коваленко припустив, чи зменшить Іран співпрацю з Росією: дивіться відео
Іран постачає Росії озброєння: що відомо
- Президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ під час свого візиту до США показав докази, що Росія атакує Україну безпілотниками, які виготовлені саме в Ірані.
- А 5 листопада Тегеран визнав, що постачав Кремлю озброєння. Президент Зеленський відреагував на заяву іранського уряду. За його словами, навіть у зізнанні іранці збрехали, запевняючи, що надали нібито небагато дронів і взагалі це було до початку повномасштабного вторгнення.
- У жовтні стало відомо, що Росія підписала нову угоду з Іраном. Про це повідомили високопоставлені іранські чиновники та дипломати. Відтак, окупанти отримуватимуть більше високоточної зброї.
- Розвідка США вважає, що натомість Тегеран попросив Москву допомогти з придбанням додаткових ядерних матеріалів і виготовленням ядерного палива.