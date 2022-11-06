Про це свідчать і брехливі заяви офіційних осіб Ірану, які впродовж місяця говорили, що Іран не постачав Росії озброєння, а тепер вже змінили наративи. Таку думку 24 каналу озвучив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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Чи припинить Іран співпрацю з Росією

Він відзначив, що Тегеран не відмовиться від військової співпраці з Москвою та продовжуватиме надавати нову номенклатуру озброєння. Ймовірно, за свою допомогу Іран отримує щось набагато більше, аніж просто гроші. Найімовірніше, технології від країни-агресорки.

Сьогодні вони (іранці – 24 канал) можуть використовувати технології, які дає їм Росія, тому вони пов'язані фактично вже до самого кінця,

– розповів Коваленко.

Як довго мовчатимуть країни, які ворогують з Іраном

На думку Коваленка Ізраїль та Саудівська Аравія мовчатимуть доки по якомусь з їхніх міст не почнуть прилітати БпЛА Shahed-136 та Shahed-131 зі встановленою російською системою навігації ГЛОНАСС. Адже завдяки блокам ГЛОНАСС іранські дрони-камікадзе збільшили відстань ефективного використання та точність.

А після цього такий "латентний нейтралітет" вже не матиме місця в зовнішній політиці цих країн,

– припустив військово-політичний оглядач.

Крім того, він додав, що Ізраїль вже крок за кроком починає приймати бік України.

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