США заявили, что Иран усиливает ядерный шантаж
Накануне Иран в обход санкций возобновил обогащение урана на своем подземном ядерном объекте Фордо на уровне 20%. В США забили тревогу и заявили, что считают решение Ирана "ядерным шантажом".
В Госдепартаменте США пояснили, что Иран обходит условия соглашения 2015 года. Об этом говорится на сайте ведомства.
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Позиция США
Представитель Госдепа выразил уверенность, что международное агентство по атомной энергии будет отслеживать и сообщать о новой ядерной деятельности Ирана.
Обогащение урана до 20%, что Иран проводит в Фордо, – это явная попытка усилить кампанию ядерного шантажа,
– говорится в сообщении.
Что предусматривает ядерная сделка 2015 года?
Соглашение приняли 14 июля 2015 года в Вене ряд стран, среди которых Иран, США, Россия, Китай, Франция, Великобритания, Германия и Евросоюз. Соглашение касалось ядерной программы Ирана. Она предполагала, что Тегеран ограничиться производством низкообогащенного урана, который пригоден только для гражданских целей. В обмен на это с государства должны были снять международные санкции.
Иран начал обогащение урана до 20%: что это значит
- Согласно ядерному соглашению 2015 года, предел обогащения урана составляет 3,67%. То есть обогащение до 20% превышает допустимую норму в 5 раз.
- Официальный представитель иранского правительства Али Рабиеи заявил, что обогащение началось на подземном ядерном объекте Фордо к югу от Тегерана.
- По словам Рабиеи, этот процесс соответствует новому ядерному закону, недавно принятому парламентом Ирана.
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