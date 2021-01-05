Накануне Иран в обход санкций возобновил обогащение урана на своем подземном ядерном объекте Фордо на уровне 20%. В США забили тревогу и заявили, что считают решение Ирана "ядерным шантажом".

В Госдепартаменте США пояснили, что Иран обходит условия соглашения 2015 года. Об этом говорится на сайте ведомства.

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Позиция США

Представитель Госдепа выразил уверенность, что международное агентство по атомной энергии будет отслеживать и сообщать о новой ядерной деятельности Ирана.

Обогащение урана до 20%, что Иран проводит в Фордо, – это явная попытка усилить кампанию ядерного шантажа,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! Новоизбранный президент США Джо Байден намерен возобновить ядерную сделку с Ираном. В частности, Вашингтон готов вернуться к соглашению и снять все санкции, если Иран будет строго соблюдать условия соглашения.

Что предусматривает ядерная сделка 2015 года? Соглашение приняли 14 июля 2015 года в Вене ряд стран, среди которых Иран, США, Россия, Китай, Франция, Великобритания, Германия и Евросоюз. Соглашение касалось ядерной программы Ирана. Она предполагала, что Тегеран ограничиться производством низкообогащенного урана, который пригоден только для гражданских целей. В обмен на это с государства должны были снять международные санкции.

Иран начал обогащение урана до 20%: что это значит