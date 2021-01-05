Напередодні Іран в обхід санкцій відновив збагачення урану на своєму підземному ядерному об'єкті Фордо на рівні 20%. У США забили на сполох та заявили, що вважають рішення Ірану "ядерним шантажем".

У Держдепартаменті США пояснили, що Іран обходить умови угоди 2015 року. Про це мовиться на сайті відомства.

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Позиція США

Представник Держдепу висловив упевненість, що Міжнародне агентство з атомної енергії буде відстежувати й повідомляти про нову ядерну діяльність Ірану.

Збагачення урану до 20%, що Іран проводить в Фордо, – це явна спроба посилити кампанію ядерного шантажу,

– мовиться в повідомленні.

Зверніть увагу! Новообраний президент США Джо Байден має намір відновити ядерну угоду з Іраном. Зокрема, Вашингтон готовий повернутися до угоди та зняти всі санкції, якщо Іран буде суворо дотримуватися умов угоди.

Що передбачає ядерна угода 2015 року? Угоду ухвалили 14 липня 2015 року у Відні низка країн, серед яких Іран, США, Росія, Китай, Франція, Велика Британія, Німеччина та Євросоюз. Угода стосувалася ядерної програми Ірану. Вона передбачала, що Тегеран обмежитися виробництвом низькозбагаченого урану, який придатний тільки для цивільних цілей. В обмін на це з держави мали зняти міжнародні санкції.

Іран почав збагачення урану до 20%: що це означає