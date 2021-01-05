США заявили, що Іран посилює ядерний шантаж
Напередодні Іран в обхід санкцій відновив збагачення урану на своєму підземному ядерному об'єкті Фордо на рівні 20%. У США забили на сполох та заявили, що вважають рішення Ірану "ядерним шантажем".
У Держдепартаменті США пояснили, що Іран обходить умови угоди 2015 року. Про це мовиться на сайті відомства.
Більше про це Іран почав збагачення урану до 20%: це кардинально перевищує норму ядерної угоди
Позиція США
Представник Держдепу висловив упевненість, що Міжнародне агентство з атомної енергії буде відстежувати й повідомляти про нову ядерну діяльність Ірану.
Збагачення урану до 20%, що Іран проводить в Фордо, – це явна спроба посилити кампанію ядерного шантажу,
– мовиться в повідомленні.
Що передбачає ядерна угода 2015 року?Угоду ухвалили 14 липня 2015 року у Відні низка країн, серед яких Іран, США, Росія, Китай, Франція, Велика Британія, Німеччина та Євросоюз. Угода стосувалася ядерної програми Ірану. Вона передбачала, що Тегеран обмежитися виробництвом низькозбагаченого урану, який придатний тільки для цивільних цілей. В обмін на це з держави мали зняти міжнародні санкції.
Іран почав збагачення урану до 20%: що це означає
- Згідно з ядерною угодою 2015 року, межа збагачення урану становить 3,67%. Тобто збагачення до 20% перевищує допустиму норму у 5 разів.
- Офіційний представник іранського уряду Алі Рабіеї заявив, що збагачення почалося на підземному ядерному об'єкті Фордо на південь від Тегерана.
- За словами Рабіеї, цей процес відповідає новому ядерному закону, нещодавно прийнятому парламентом Ірану.
Поділитися новиною