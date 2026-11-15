Иран тайно накопил тысячи ракет, а Россия помогла ему усилить атаки, – WSJ

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителей разведки.

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Сколько ракет осталось у Ирана?

По оценкам американской разведки, у Ирана есть от 1500 до 2500 ракет. Такой арсенал позволяет Тегерану наносить значительные удары по военным объектам США и их союзников на Ближнем Востоке, если возобновится полномасштабная война.

Эти данные противоречат заявлениям президента США Дональда Трампа и других представителей его администрации, которые утверждали, что военный потенциал Ирана практически уничтожен.

Хотя американские и израильские удары повредили производственные мощности Тегерана, страна продолжает восстанавливать ракетный арсенал. Это происходит медленнее, чем до войны, в основном благодаря использованию ранее накопленных компонентов. Кроме того, Иран располагает значительным количеством беспилотников и ракет малой дальности.

Симона Лидин, которая во время первого президентского срока Трампа занимала должность заместителя помощника министра обороны США по вопросам Ближнего Востока, отметила, что даже минимальная оценка в 1500 ракет свидетельствует о значительном восстановлении запасов.

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По ее словам, Иран пополнил более половины довоенного арсенала. Лидин также считает, что Тегеран полностью восстановил запасы в период между 12-дневной войной в июне 2025 года и началом нынешнего конфликта в феврале.

В то же время бывший аналитик ЦРУ Джим Лемсон подчеркивает, что точно оценить количество иранских ракет сложно. Тегеран держит эти данные в секрете, а ракеты производят разные компании. Также неизвестно, сколько новых боеприпасов страна может собрать из компонентов, хранящихся в подземных хранилищах.

Как Россия помогает Ирану усилить атаки?

Ирану удалось повысить эффективность ударов по целям на Ближнем Востоке. Этому способствовали улучшение разведки, точность данных для наведения на цели и изменение тактики применения вооружения.

В частности, Тегеран получает помощь от союзников, среди которых Россия. Москва, по оценкам экспертов, передает Ирану разведывательную информацию, спутниковые снимки, технологии и военный опыт.

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Также российская помощь касается совершенствования применения иранских ракет и беспилотников. Ранее появлялась информация, что Москва могла передавать Тегерану модифицированные "Шахеды" и переносные зенитные ракетные комплексы.

Сотрудничество между Россией и Ираном укрепилось после американо-израильских ударов по Тегерану. Благодаря этому Иран получает дополнительные возможности для восстановления военного потенциала и повышения эффективности атак.