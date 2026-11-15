Іран потай накопичив тисячі ракет, а Росія допомогла йому посилити атаки, – WSJ

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на представників розвідки.

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Скільки ракет залишилося в Ірану?

За оцінками американської розвідки, Іран має від 1500 до 2500 ракет. Такий арсенал дозволяє Тегерану завдавати значних ударів по військових об'єктах США та їхніх союзників на Близькому Сході, якщо повномасштабна війна відновиться.

Ці дані суперечать заявам президента США Дональда Трампа та інших представників його адміністрації, які стверджували, що військовий потенціал Ірану практично знищений.

Хоча американські та ізраїльські удари пошкодили виробничі потужності Тегерана, країна продовжує відновлювати ракетний арсенал. Це відбувається повільніше, ніж до війни, переважно завдяки використанню раніше накопичених компонентів. Крім того, Іран має значну кількість безпілотників і ракет малої дальності.

Симона Лідін, яка під час першого президентського терміну Трампа обіймала посаду заступниці помічника міністра оборони США з питань Близького Сходу, зазначила, що навіть мінімальна оцінка у 1500 ракет свідчить про значне відновлення запасів.

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За її словами, Іран поповнив понад половину довоєнного арсеналу. Лідін також вважає, що Тегеран повністю відновив запаси в період між 12-денною війною в червні 2025 року та початком нинішнього конфлікту в лютому.

Водночас колишній аналітик ЦРУ Джим Лемсон наголошує, що точно оцінити кількість іранських ракет складно. Тегеран тримає ці дані в таємниці, а ракети виготовляють різні виробники. Також невідомо, скільки нових боєприпасів країна може зібрати з компонентів, які зберігаються у підземних сховищах.

Як Росія допомагає Ірану посилювати атаки?

Ірану вдалося підвищити ефективність ударів по цілях на Близькому Сході. Цьому сприяли покращення розвідки, точності даних для наведення на цілі та зміна тактики застосування озброєння.

Зокрема, Тегеран отримує допомогу від союзників, серед яких Росія. Москва, за оцінками експертів, передає Ірану розвідувальну інформацію, супутникові знімки, технології та військовий досвід.

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Також російська допомога стосується вдосконалення застосування іранських ракет і безпілотників. Раніше з'являлася інформація, що Москва могла передавати Тегерану модифіковані "Шахеди" та переносні зенітні ракетні комплекси.

Співпраця між Росією та Іраном посилилася після американсько-ізраїльських ударів по Тегерану. Завдяки цьому Іран отримує додаткові можливості для відновлення військового потенціалу та підвищення ефективності атак.