Іран і Росія зближуються на тлі війни зі США та Ізраїлем, – Le Monde

Про це повідомляє Le Monde.

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Росія та Іран активізували контакти

Кількість дипломатичних зустрічей між Іраном і Росією продовжує зростати. Зокрема, 27 жовтня президент Ірану Масуд Пезешкіан відвідав Форум країн-експортерів газу в Москві. Там він обговорив двосторонню співпрацю з російським диктатором Володимиром Путіним.

Під час зустрічі Пезешкіан наголосив, що регіональні проблеми потрібно вирішувати, "не залежачи від Сполучених Штатів".

Уже 5 листопада до Росії прибув високопоставлений іранський чиновник, член Вищої ради національної безпеки Мохсен Резаї. Після переговорів він назвав зустріч "надзвичайно важливим обміном думками щодо перспектив" відносин між двома країнами.

Старший науковий співробітник Центру досліджень у сфері нерозповсюдження ядерної зброї Джим Ламсон зазначив, що співпраця Москви й Тегерана посилилася також через американо-ізраїльські атаки на Іран.

Воно (співпраця, – 24 Канал), як мінімум, продовжилося, а можливо, навіть зміцнилося– сказав експерт.

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Іран і Росія також мають намір протидіяти ініціативам Центрального командування США. Це відбувається після того, як американське командування оголосило про плани посилити спостереження за кордонами Ісламської Республіки.

Окрему роль у співпраці двох країн відіграє Каспійське море. Через нього перевозять зерно, безпілотники, боєприпаси та компоненти військового призначення.

Водночас торгівля між країнами також зростає. Лише за січень – серпень Іран збільшив імпорт російського зерна на 70% і став третім за величиною покупцем цієї продукції.

Росія допомагає Ірану розвідданими, супутниковими знімками, технологіями та військовою тактикою. Зокрема, йдеться про вдосконалення застосування іранських ракет і безпілотників.

Крім того, є інформація, що Москва передавала Тегерану модифіковані "Шахеди" та переносні зенітні ракетні комплекси.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові можуть відновити удари по Ірану, якщо переговори щодо ядерної угоди та відкриття Ормузької протоки не матимуть прогресу.

За його словами, остаточне рішення залежить від того, чи погодиться Тегеран підписати "дуже серйозну угоду". Американський президент також назвав Іран "неплатоспроможною державою".