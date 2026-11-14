Иран и Россия сближаются на фоне войны с США и Израилем, – Le Monde

Владимир Путин / Getty Images
Россия и Иран активизировали дипломатические контакты и углубляют сотрудничество на фоне войны Тегерана с США и Израилем. Ключевым маршрутом для торговли и военных поставок между странами стало Каспийское море.
Об этом сообщает Le Monde.
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Россия и Иран активизировали контакты
Число дипломатических встреч между Ираном и Россией продолжает расти. В частности, 27 октября президент Ирана Масуд Пезешкиан посетил Форум стран-экспортеров газа в Москве. Там он обсудил двустороннее сотрудничество с российским диктатором Владимиром Путиным.
Во время встречи Пезешкиан подчеркнул, что региональные проблемы нужно решать, "не завися от Соединенных Штатов".
Уже 5 ноября в Россию прибыл высокопоставленный иранский чиновник, член Высшего совета национальной безопасности Мохсен Резаи. После переговоров он назвал встречу "чрезвычайно важным обменом мнениями о перспективах" отношений между двумя странами.
Старший научный сотрудник Центра исследований в сфере нераспространения ядерного оружия Джим Ламсон отметил, что сотрудничество Москвы и Тегерана усилилось также из-за американо-израильских атак на Иран.
Оно (сотрудничество, – 24 Канал), как минимум, продолжилось, а возможно, даже укрепилось
Иран и Россия также намерены противодействовать инициативам Центрального командования США. Это происходит после того, как американское командование объявило о планах усилить наблюдение за границами Исламской Республики.
Особую роль в сотрудничестве двух стран играет Каспийское море. Через него перевозят зерно, беспилотники, боеприпасы и компоненты военного назначения.
В то же время торговля между странами также растет. Только за январь–август Иран увеличил импорт российского зерна на 70% и стал третьим по величине покупателем этой продукции.
Россия помогает Ирану разведданными, спутниковыми снимками, технологиями и военной тактикой. В частности, речь идет об усовершенствовании применения иранских ракет и беспилотников.
Кроме того, есть информация, что Москва передавала Тегерану модифицированные "Шахеды" и переносные зенитные ракетные комплексы.
Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные могут возобновить удары по Ирану, если переговоры по ядерной сделке и открытию Ормузского пролива не принесут прогресса.
По его словам, окончательное решение зависит от того, согласится ли Тегеран подписать "очень серьезное соглашение". Американский президент также назвал Иран "неплатежеспособным государством".
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