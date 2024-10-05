Иран, ожидая ответа от Израиля, отвел свои нефтяные танкеры, – BILD

Еще несколько дней назад большое количество танкеров стояло на якоре у острова Харк, но сейчас они покинули этот район.

Иранские нефтеходы выводили в международные воды из-за возможного удара Израиля по крупнейшему нефтяному терминалу Ирана. Власти Израиля угрожали таким ответом на последний массированный удар Ирана.

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На спутниковых снимках видно, что еще несколько дней назад большое количество танкеров стояло на якоре у острова Харк, который называют "нефтяным островом". Около 90% экспорта иранской нефти проходит через этот стратегически важный узел.

4 октября порт опустел. Независимый сервис по отслеживанию транспортировки нефти TankerTrackers также подтвердил, что Иран отвел свои огромные супертанкеры класса VLCC из акватории возле острова Харк.

Отмечают, что причиной реакции иранских властей может быть позиция президента США Джо Байдена. В частности, когда журналисты спросили его о возможных израильских ударах по нефтяной инфраструктуре Ирана.

Байден сказал, что "ведет переговоры по этому вопросу", но тут же оборвал свой ответ.