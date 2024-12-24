Его отец – бывший министр обороны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Что известно о Шамхани

Хоссейн Шамхани – сын бывшего министра обороны Ирана, который сейчас занимает должность советника верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи.

Хамхани владеет сетью компаний, которые занимаются экспортом нефти и нефтепродуктов из Ирана и России через страны, избегающие западных санкций. В его распоряжении – флот из десятков танкеров и грузовых судов.

По меньшей мере два судна, связанные с его компаниями, в 2023 году участвовали в перевозке иранского оружия, деталей для дронов и товаров двойного назначения. Речь идет о судах Sea Castle (известное также как Tooka) і Sea Anchor (известное как Roja). В течение года они выполнили по меньшей мере пять рейсов между иранскими портами и российской Астраханью.

Как сообщают Bloomberg, оплата за такие поставки осуществляется в форме бартера – Россия рассчитывается нефтью.