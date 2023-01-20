Об этом 24 Каналу рассказал директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос. Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдуллахиан сказал, что Иран не признает Крым и Донбасс российскими.

Важно Экспорт нефти из Ирана достиг максимума с 2019 года, несмотря на санкции США, – Reuters

Заявление Ирана не удивительно

Семиволос отметил, что министерство иностранных дел Ирана не отошло от традиционных заявлений Тегерана. Они всегда заключались в следующем:

Из Ирана никогда не звучали заявления о признании оккупированных украинских территорий россиянами. Ни в 2014 году, ни в 2022 году.

Иранцы опровергают свое участие в поставках дронов. Однажды они проявили слабость, непонятно почему, заявив, что снабжали дроны России еще до войны.

Иран сам испытывает территориальные проблемы, где может усугубиться сепаратистское движение, что приведет к распаду Ирана.

Это курды, азербайджанцы и белуджи. Те национальные сообщества Ирана, которые сейчас активно вовлечены в протесты. Если мы говорим о курдах и белуджи, они иногда ведут вооруженную борьбу против иранского режима. В частности, не только за освобождение от исламского режима, но и за усиление своей автономности в рамках Ирана или за пределами,

– заметил директор Центра ближневосточных исследований.

Семиволос объяснил заявление министра Ирана о Крыме и Донбассе: смотрите видео

Неожиданная новость от Ирана

А вот для политтехнолога Бориса Тизенгаузена такое заявление – неожиданная новость. Она ведь вышла на фоне теплых отношений Тегерана и Москвы. Теперь дипломатически Россия должна вызвать посла Ирана и вручить ему ноту протеста. Однако этого не будет, потому что России нужны дроны, ракеты.

"Выйдет Лавров или Песков, которые скажут, что так бывает, так происходит. Несколько дней назад произошло еще одно. Россияне сербов также братьями называют. А президент Сербии также сказал, что Сербия не признает насильственное вхождение Крыма и Донбасса в состав России", – подчеркнул политтехнолог.

Он добавил, что России теперь куда ни посмотри, повсюду будут вонзать нож в спину. Это значит, что геополитический вес России в мире падает.

Тизенгаузен о заявлении МИД Ирана: смотрите видео

Новости Ирана: последние события