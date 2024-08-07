Все, что надо знать о военной машине Ирана

В целом, эта ситуация лишь подтверждает отсутствие у Ирана возможности организовать быстрый акт "возмездия". Это говорит об очень громоздкой и неповоротливой машине "Корпуса стражей исламских революций" в организационных и практических вопросах. Да и традиционное "жим-жим" тоже не надо забывать.

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В этом контексте напомню, что в предыдущий раз "возмездие" было ответом на ликвидацию 1 апреля в здании иранского консульства в Дамаске бригадного генерала Мохаммада Резы Захеди, старшего командующего силами "Кудс" КСИР и других офицеров. Вот только осуществили возмездие аж 14 апреля. И то, по степени нанесенного ущерба Израилю, этот массированный комбинированный удар больше напоминал пук в лужу, чем "стертый с лица земли Израиль".

КСИР пообещал дать жесткий ответ Израилю за убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хания еще 31 июля, а что у нас за окном? 7 августа.

Если Иран и нанесет ракетный удар по Израилю на этот раз, то от того, когда это произойдет и в каком количестве будут задействованы средства поражения, можно судить о том, насколько военная машина Ирана оперативно может реагировать на различные угрозы.

По состоянию на 6 августа могу сказать, что военная машина Ирана опережает всех по обильному "словоблудию", а вот по оперативности действий... Даже если ударят завтра утром, это будет как борщ недельной давности, который забыли поставить в холодильник.

Заметьте "Либеральные русские" не помогут нам победить

На этом фоне с особыми чувствами смотрю на тех, кто говорит о большой войне, наблюдаемой на Ближнем Востоке, предвестником которой, мол, станет удар по Израилю. То же самое говорили и 14 апреля, и когда ЦАХАЛ зашли в Сектор Газа в 2023 году и превратили его в большое футбольное поле, а большой войны так и нет.

Тут ракеты для удара "возмездия" две недели никак собрать не могли, а вы про какую-то большую войну.