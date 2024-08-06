Россияне не стоят нашей энергии

Главное мое ощущение от этого – мы много времени и энергии тратим на россиян, вместо того чтобы тратить их на наших партнеров, на скептиков и потенциальных партнеров, которых можно убедить и сделать друзьями.

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Россия – империя, которая в разных ипостасях (московская орда, Российская империя, Советский Союз) нас оккупировала и уничтожала. Подавляющее большинство россиян поддерживает Путина и войну, причем поддерживает радостно.

Все 33 года нашей независимости Россия пыталась нас вернуть под ее контроль и для этого наводняла наше пространство "русским миром" – от экспертов и журналистов до российских денег и коррупции. При этом она использовала наши постколониальные раны и атаковала всех, кто строил украинскую европейскую Украину независимую от России.

Это надо просто понять и принять как факт. Энергию, время и усилия тратить следует на то, чтобы продолжать активно распространять правдивую информацию среди тех, кто разделяет наши ценности, а также тех, кто не знает или сомневается, или даже выступает против, но кто не является россиянином или коллаборационистом.

Нам не нужны бывшие колонизаторы

Убеждать их надо в том, что только больше оружия и помощи Украине, и больше санкций и изоляции для россиян (везде и для всех) – это путь к победе Украины, демократии и международного права. Это также путь к поражению России и имперской идеи, которую она несет и которая движет ее агрессивные войны против очень многих соседей и порабощенных народов внутри России.

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Это важно донести до граждан стран, до их лидеров и всех, кто принимает решения или влияет на них, – академий, ученых, спортсменов, культурных деятелей и тому подобное.

Но нам не так уж важно или даже полезно убеждать в этом россиян – хороших или нет, потому что нам не нужны наши бывшие колонизаторы как посредники в общении с миром. Мы делаем это сами. Должны делать больше и настойчивее. На всех языках мира. Не на русском.

Если небольшая часть россиян это поймет и готова будет бороться с главной проблемой и причиной войны – российским империализмом – то нам может быть по пути. Но более вероятно бороться против империализма будут многие до сих пор порабощенные Россией народы, чем либеральные россияне, которые хотят построить "прекрасную Россию будущего", не меняя и даже не замечая ее имперского фундамента. К сожалению.