Росіяни не вартують нашої енергії

Головне моє відчуття від цього – ми забагато часу та енергії витрачаємо на росіян, замість того щоб витрачати їх на наших партнерів, на скептиків та потенційних партнерів, яких можна переконати і зробити друзями.

До теми 6 фактів про "російських лібералів", які потрібно усвідомити українцям

Росія – імперія, яка в різних іпостасях (московська орда, Російська імперія, Радянський Союз) нас окуповувала і знищувала. Переважна більшість росіян підтримує Путіна і війну, причому підтримує радісно.

Усі 33 роки нашої незалежності Росія намагалась нас повернути під її контроль і для цього наводнювала наш простір "русскім міром" – від експертів і журналістів до російських грошей і корупції. При цьому вона використовувала наші постколоніальні рани і атакувала всіх, хто будував українську європейську Україну незалежну від Росії.

Це треба просто зрозуміти і прийняти як факт. Енергію, час і зусилля витрачати слід на те, щоб продовжувати активно ширити правдиву інформацію серед тих, хто поділяє наші цінності, а також тих, хто не знає чи сумнівається, чи навіть виступає проти, але хто не є росіянином чи колаборантом.

Нам не потрібні колишні колонізатори

Переконувати їх треба в тому, що тільки більше зброї й допомоги Україні, і більше санкцій та ізоляції для росіян (всюди і для всіх) – це шлях до перемоги України, демократії і міжнародного права. Це також шлях до поразки Росії та імперської ідеї, яку вона несе і яка рухає її агресивні війни проти дуже багатьох сусідів та поневолених народів всередині Росії.

Цікаво Як F-16 змінять перебіг війни?

Це важливо донести до громадян країн, до їх лідерів і всіх, хто ухвалює рішення чи впливає на них, – академій, науковців, спортсменів, культурних діячів тощо.

Але нам не так вже важливо чи навіть корисно переконувати в цьому росіян – хороших чи ні, бо нам не потрібні наші колишні колонізатори як посередники у спілкуванні зі світом. Ми робимо це самі. Маємо робити більше і наполегливіше. Всіма мовами світу. Не російською.

Якщо невелика частина росіян це зрозуміє і готова буде боротися з головною проблемою і причиною війни – російським імперіалізмом – то нам може бути по дорозі. Але більш ймовірно боротися проти імперіалізму будуть багато досі поневолених Росією народів, ніж ліберальні росіяни, які хочуть побудувати "прекрасну Росію майбутнього", не змінюючи і навіть не помічаючи її імперського фундаменту. На жаль.