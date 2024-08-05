Є інформація у відкритих джерелах, тому спробуємо зіставити її з характеристиками ворожої техніки.
До теми Чи стане "Іскандер-1000" "чарівною таблеткою" для росіян
Це перелік основних ударних типів літаків, які Росія застосовує на полі бою проти України:
1. Су-35С
– Максимальна швидкість: 2 400 кілометрів на годину.
– Бойовий радіус: 1 600 кілометрів.
– Практична стеля: 20 000 метрів.
– Радіус дії РЛС: до 400 кілометрів.
– Дальність ураження ракетами "повітря – повітря": до 300 кілометрів (Р-37М).
2. Су-34
– Максимальна швидкість: 1 900 кілометрів на годину.
– Бойовий радіус: 1 100 кілометрів.
– Практична стеля: 17 000 метрів.
– Дальність застосування керованих ракет: до 250 кілометрів.
3. Су-30СМ
– Максимальна швидкість: 2 120 кілометрів на годину.
– Бойовий радіус: 1 500 кілометрів.
– Практична стеля: 17 300 метрів.
– Дальність виявлення цілей РЛЗ: до 200 кілометрів.
4. МіГ-31
– Максимальна швидкість: 3 000 кілометрів на годину.
– Бойовий радіус: 720 кілометрів.
– Практична стеля: 20 600 метрів.
– Дальність виявлення цілей РЛЗ: до 320 кілометрів.
– Дальність ураження ракетами: до 280 кілометрів (Р-37).
5. Ту-22М3
– Максимальна швидкість: 2 300 кілометрів на годину.
– Дальність: 7 000 кілометрів.
– Практична стеля: 14 000 метрів.
– Дальність застосування ракет: до 600 кілометрів (Х-22).
6. МіГ-29
– Максимальна швидкість: 2 400 кілометрів на годину.
– Бойовий радіус: 700 – 900 кілометрів.
– Практична стеля: 18 000 метрів.
– Дальність ураження ракетами "повітря – повітря": до 100 кілометрів (Р-77).
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7. Су-27
– Максимальна швидкість: 2 500 кілометрів на годину.
– Бойовий радіус: 1 500 кілометрів.
– Практична стеля: 18 000 метрів.
– Дальність виявлення цілей РЛЗ: до 240 кілометрів.
– Дальність ураження ракетами "повітря – повітря": до 110 кілометрів (Р-27ЕР).
Що протиставляє Україна
1. МіГ-29
– Максимальна швидкість: близько 2 400 кілометрів на годину.
– Бойовий радіус: 700 – 900 кілометрів.
– Практична стеля: 18 000 метрів.
– Озброєння: ракети "повітря – повітря" Р-73 (дальність до 40 кілометрів), Р-27 (до 130 кілометрів).
– Може нести деякі види ракет "повітря – земля" та бомби.
2. Су-27
– Максимальна швидкість: 2 500 кілометрів на годину.
– Бойовий радіус: близько 1 500 кілометрів.
– Практична стеля: 18 000 метрів.
– Озброєння: ракети "повітря – повітря" Р-73, Р-27 (дальність до 130 кілометрів).
– Може нести різні ракети "повітря – земля" та бомби.
3. Су-25
– Максимальна швидкість: 950 кілометрів на годину.
– Бойовий радіус: близько 750 кілометрів.
– Практична стеля: 7 000 метрів.
– Озброєння: різні некеровані ракети, бомби, можливо, керовані ракети малої дальності.
4. Су-24
– Максимальна швидкість: 1 700 кілометрів на годину.
– Бойовий радіус: до 1 050 кілометрів.
– Практична стеля: 11 000 метрів.
– Озброєння: різні бомби та ракети, включаючи керовані ракети "повітря – земля" з дальністю до 200 кілометрів на годину.
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5. F-16 Fighting Falcon – багатоцільовий винищувач
– Максимальна швидкість: близько 2 120 кілометрів на годину.
– Бойовий радіус: 550 кілометрів.
– Стеля: 15 240 метрів.
– Двигун: один турбореактивний.
– Екіпаж: 1 пілот.
Можливе озброєння:
- ракети "повітря – повітря": AIM-9 Sidewinder, AIM-120 AMRAAM;
- ракети "повітря – земля": AGM-65 Maverick;
- керовані бомби: GBU-12 Paveway II, JDAM;
- 20-міліметрова гармата M61 Vulcan.
Дальність поразки залежить від типу озброєння. Наприклад, AIM-120 AMRAAM – до 160 кілометрів, а AGM-65 Maverick: 22 – 27 кілометрів.
Серпень покаже, як зміниться ситуація на фронті
Україна, як пише The Economist, нібито вже отримала 10 винищувачів F-16 і до кінця року їхня кількість зросте до 20. Загалом Україна зможе розраховувати на 79 винищувачів F-16.
На жаль, зараз складно оцінити, як вплине на перебіг бойових дій поява десяти F-16. Однозначно, вони стануть пріоритетними цілями ворога, а така мала кількість скоріш за все не змінить розташування сил. А проте можна спрогнозувати, як вони можуть бути використані:
- інтеграція F-16 в чинну систему ППО (збитих ракет буде ще більше);
- використання для захисту критично важливої інфраструктури (разом із додатковими Patriot);
- застосування для підтримки наземних операцій;
- проведення розвідувальних місій.
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У реальних бойових умовах надані Україні винищувачі F-16 матимуть приблизний паритет із російськими перехоплювачами МіГ-31БМ. F-16 має значно меншу помітність радіолокації, ніж МіГ-29, а отже і націлитися на нього з великої дистанції буде значно складніше. Водночас сам F-16 має на озброєнні ракету "повітря – повітря" AIM-120D, заявлена дальність якої становить близько 180 кілометрів.
Українські F-16АМ будуть практично в рівних умовах із небезпечними російськими МіГ-31БМ, адже дальність їхніх радарів практично виводить їх у паритет завдяки супутнім чинникам. У протистоянні із Су-27/30/34/35, а також МіГ-29/35 український американець матиме або перевагу, наприклад над Су-27/30 та МіГ-29, або рівні можливості із Су-34/35 та МіГ-35.
Поки що рано робити висновки. Серпень буде показовим для того, щоб оцінити зміну сил. Одне очевидно – Україна має літаки, які можуть практично на рівних воювати з ворогом і які посилять систему ППО. А це означає:
- підтримки з повітря російської армії буде менше;
- менше буде пусків КАБів та тих, хто їх запускає;
- зросте кількість збитих повітряних цілей Росії;
- зросте кількість знищених штабів та складів;
- українська енергетична та критична інфраструктура буде під більшим захистом.