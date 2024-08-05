Є інформація у відкритих джерелах, тому спробуємо зіставити її з характеристиками ворожої техніки.

До теми Чи стане "Іскандер-1000" "чарівною таблеткою" для росіян

Це перелік основних ударних типів літаків, які Росія застосовує на полі бою проти України:

1. Су-35С

– Максимальна швидкість: 2 400 кілометрів на годину.

– Бойовий радіус: 1 600 кілометрів.

– Практична стеля: 20 000 метрів.

– Радіус дії РЛС: до 400 кілометрів.

– Дальність ураження ракетами "повітря – повітря": до 300 кілометрів (Р-37М).

2. Су-34

– Максимальна швидкість: 1 900 кілометрів на годину.

– Бойовий радіус: 1 100 кілометрів.

– Практична стеля: 17 000 метрів.

– Дальність застосування керованих ракет: до 250 кілометрів.

3. Су-30СМ

– Максимальна швидкість: 2 120 кілометрів на годину.

– Бойовий радіус: 1 500 кілометрів.

– Практична стеля: 17 300 метрів.

– Дальність виявлення цілей РЛЗ: до 200 кілометрів.

4. МіГ-31

– Максимальна швидкість: 3 000 кілометрів на годину.

– Бойовий радіус: 720 кілометрів.

– Практична стеля: 20 600 метрів.

– Дальність виявлення цілей РЛЗ: до 320 кілометрів.

– Дальність ураження ракетами: до 280 кілометрів (Р-37).

5. Ту-22М3

– Максимальна швидкість: 2 300 кілометрів на годину.

– Дальність: 7 000 кілометрів.

– Практична стеля: 14 000 метрів.

– Дальність застосування ракет: до 600 кілометрів (Х-22).

6. МіГ-29

– Максимальна швидкість: 2 400 кілометрів на годину.

– Бойовий радіус: 700 – 900 кілометрів.

– Практична стеля: 18 000 метрів.

– Дальність ураження ракетами "повітря – повітря": до 100 кілометрів (Р-77).

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7. Су-27

– Максимальна швидкість: 2 500 кілометрів на годину.

– Бойовий радіус: 1 500 кілометрів.

– Практична стеля: 18 000 метрів.

– Дальність виявлення цілей РЛЗ: до 240 кілометрів.

– Дальність ураження ракетами "повітря – повітря": до 110 кілометрів (Р-27ЕР).

Що протиставляє Україна

1. МіГ-29

– Максимальна швидкість: близько 2 400 кілометрів на годину.

– Бойовий радіус: 700 – 900 кілометрів.

– Практична стеля: 18 000 метрів.

– Озброєння: ракети "повітря – повітря" Р-73 (дальність до 40 кілометрів), Р-27 (до 130 кілометрів).

– Може нести деякі види ракет "повітря – земля" та бомби.

2. Су-27

– Максимальна швидкість: 2 500 кілометрів на годину.

– Бойовий радіус: близько 1 500 кілометрів.

– Практична стеля: 18 000 метрів.

– Озброєння: ракети "повітря – повітря" Р-73, Р-27 (дальність до 130 кілометрів).

– Може нести різні ракети "повітря – земля" та бомби.

3. Су-25

– Максимальна швидкість: 950 кілометрів на годину.

– Бойовий радіус: близько 750 кілометрів.

– Практична стеля: 7 000 метрів.

– Озброєння: різні некеровані ракети, бомби, можливо, керовані ракети малої дальності.

4. Су-24

– Максимальна швидкість: 1 700 кілометрів на годину.

– Бойовий радіус: до 1 050 кілометрів.

– Практична стеля: 11 000 метрів.

– Озброєння: різні бомби та ракети, включаючи керовані ракети "повітря – земля" з дальністю до 200 кілометрів на годину.

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5. F-16 Fighting Falcon – багатоцільовий винищувач

– Максимальна швидкість: близько 2 120 кілометрів на годину.

– Бойовий радіус: 550 кілометрів.

– Стеля: 15 240 метрів.

– Двигун: один турбореактивний.

– Екіпаж: 1 пілот.

Можливе озброєння:

ракети "повітря – повітря": AIM-9 Sidewinder, AIM-120 AMRAAM;

ракети "повітря – земля": AGM-65 Maverick;

керовані бомби: GBU-12 Paveway II, JDAM;

20-міліметрова гармата M61 Vulcan.

Дальність поразки залежить від типу озброєння. Наприклад, AIM-120 AMRAAM – до 160 кілометрів, а AGM-65 Maverick: 22 – 27 кілометрів.

Серпень покаже, як зміниться ситуація на фронті

Україна, як пише The Economist, нібито вже отримала 10 винищувачів F-16 і до кінця року їхня кількість зросте до 20. Загалом Україна зможе розраховувати на 79 винищувачів F-16.

На жаль, зараз складно оцінити, як вплине на перебіг бойових дій поява десяти F-16. Однозначно, вони стануть пріоритетними цілями ворога, а така мала кількість скоріш за все не змінить розташування сил. А проте можна спрогнозувати, як вони можуть бути використані:

інтеграція F-16 в чинну систему ППО (збитих ракет буде ще більше); використання для захисту критично важливої ​​інфраструктури (разом із додатковими Patriot); застосування для підтримки наземних операцій; проведення розвідувальних місій.

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У реальних бойових умовах надані Україні винищувачі F-16 матимуть приблизний паритет із російськими перехоплювачами МіГ-31БМ. F-16 має значно меншу помітність радіолокації, ніж МіГ-29, а отже і націлитися на нього з великої дистанції буде значно складніше. Водночас сам F-16 має на озброєнні ракету "повітря – повітря" AIM-120D, заявлена ​​дальність якої становить близько 180 кілометрів.

Українські F-16АМ будуть практично в рівних умовах із небезпечними російськими МіГ-31БМ, адже дальність їхніх радарів практично виводить їх у паритет завдяки супутнім чинникам. У протистоянні із Су-27/30/34/35, а також МіГ-29/35 український американець матиме або перевагу, наприклад над Су-27/30 та МіГ-29, або рівні можливості із Су-34/35 та МіГ-35.

Наземні цілі, які будуть пріоритетні для F-16: командні пункти ворога, склади боєприпасів та палива, радіолокаційні станції, мости та інші елементи інфраструктури, бронетехніка (танки, БМП, БТР), артилерійські установки.

Поки що рано робити висновки. Серпень буде показовим для того, щоб оцінити зміну сил. Одне очевидно – Україна має літаки, які можуть практично на рівних воювати з ворогом і які посилять систему ППО. А це означає: