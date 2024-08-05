Є інформація у відкритих джерелах, тому спробуємо зіставити її з характеристиками ворожої техніки.

До теми Чи стане "Іскандер-1000" "чарівною таблеткою" для росіян

Це перелік основних ударних типів літаків, які Росія застосовує на полі бою проти України:

1. Су-35С

– Максимальна швидкість: 2 400 кілометрів на годину.

– Бойовий радіус: 1 600 кілометрів.

– Практична стеля: 20 000 метрів.

– Радіус дії РЛС: до 400 кілометрів.

– Дальність ураження ракетами "повітря – повітря": до 300 кілометрів (Р-37М).

2. Су-34

– Максимальна швидкість: 1 900 кілометрів на годину.

– Бойовий радіус: 1 100 кілометрів.

– Практична стеля: 17 000 метрів.

– Дальність застосування керованих ракет: до 250 кілометрів.

3. Су-30СМ

– Максимальна швидкість: 2 120 кілометрів на годину.

– Бойовий радіус: 1 500 кілометрів.

– Практична стеля: 17 300 метрів.

– Дальність виявлення цілей РЛЗ: до 200 кілометрів.

4. МіГ-31

– Максимальна швидкість: 3 000 кілометрів на годину.

– Бойовий радіус: 720 кілометрів.

– Практична стеля: 20 600 метрів.

– Дальність виявлення цілей РЛЗ: до 320 кілометрів.

– Дальність ураження ракетами: до 280 кілометрів (Р-37).

5. Ту-22М3

– Максимальна швидкість: 2 300 кілометрів на годину.

– Дальність: 7 000 кілометрів.

– Практична стеля: 14 000 метрів.

– Дальність застосування ракет: до 600 кілометрів (Х-22).

6. МіГ-29

– Максимальна швидкість: 2 400 кілометрів на годину.

– Бойовий радіус: 700 – 900 кілометрів.

– Практична стеля: 18 000 метрів.

– Дальність ураження ракетами "повітря – повітря": до 100 кілометрів (Р-77).

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7. Су-27

– Максимальна швидкість: 2 500 кілометрів на годину.

– Бойовий радіус: 1 500 кілометрів.

– Практична стеля: 18 000 метрів.

– Дальність виявлення цілей РЛЗ: до 240 кілометрів.

– Дальність ураження ракетами "повітря – повітря": до 110 кілометрів (Р-27ЕР).

Що протиставляє Україна

1. МіГ-29

– Максимальна швидкість: близько 2 400 кілометрів на годину.

– Бойовий радіус: 700 – 900 кілометрів.

– Практична стеля: 18 000 метрів.

– Озброєння: ракети "повітря – повітря" Р-73 (дальність до 40 кілометрів), Р-27 (до 130 кілометрів).

– Може нести деякі види ракет "повітря – земля" та бомби.

2. Су-27

– Максимальна швидкість: 2 500 кілометрів на годину.

– Бойовий радіус: близько 1 500 кілометрів.

– Практична стеля: 18 000 метрів.

– Озброєння: ракети "повітря – повітря" Р-73, Р-27 (дальність до 130 кілометрів).

– Може нести різні ракети "повітря – земля" та бомби.

3. Су-25

– Максимальна швидкість: 950 кілометрів на годину.

– Бойовий радіус: близько 750 кілометрів.

– Практична стеля: 7 000 метрів.

– Озброєння: різні некеровані ракети, бомби, можливо, керовані ракети малої дальності.

4. Су-24

– Максимальна швидкість: 1 700 кілометрів на годину.

– Бойовий радіус: до 1 050 кілометрів.

– Практична стеля: 11 000 метрів.

– Озброєння: різні бомби та ракети, включаючи керовані ракети "повітря – земля" з дальністю до 200 кілометрів на годину.

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5. F-16 Fighting Falcon – багатоцільовий винищувач

– Максимальна швидкість: близько 2 120 кілометрів на годину.

– Бойовий радіус: 550 кілометрів.

– Стеля: 15 240 метрів.

– Двигун: один турбореактивний.

– Екіпаж: 1 пілот.

Можливе озброєння:

  • ракети "повітря – повітря": AIM-9 Sidewinder, AIM-120 AMRAAM;
  • ракети "повітря – земля": AGM-65 Maverick;
  • керовані бомби: GBU-12 Paveway II, JDAM;
  • 20-міліметрова гармата M61 Vulcan.

Дальність поразки залежить від типу озброєння. Наприклад, AIM-120 AMRAAM – до 160 кілометрів, а AGM-65 Maverick: 22 – 27 кілометрів.

Серпень покаже, як зміниться ситуація на фронті

Україна, як пише The Economist, нібито вже отримала 10 винищувачів F-16 і до кінця року їхня кількість зросте до 20. Загалом Україна зможе розраховувати на 79 винищувачів F-16.

На жаль, зараз складно оцінити, як вплине на перебіг бойових дій поява десяти F-16. Однозначно, вони стануть пріоритетними цілями ворога, а така мала кількість скоріш за все не змінить розташування сил. А проте можна спрогнозувати, як вони можуть бути використані:

  1. інтеграція F-16 в чинну систему ППО (збитих ракет буде ще більше);
  2. використання для захисту критично важливої ​​інфраструктури (разом із додатковими Patriot);
  3. застосування для підтримки наземних операцій;
  4. проведення розвідувальних місій.

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У реальних бойових умовах надані Україні винищувачі F-16 матимуть приблизний паритет із російськими перехоплювачами МіГ-31БМ. F-16 має значно меншу помітність радіолокації, ніж МіГ-29, а отже і націлитися на нього з великої дистанції буде значно складніше. Водночас сам F-16 має на озброєнні ракету "повітря – повітря" AIM-120D, заявлена ​​дальність якої становить близько 180 кілометрів.

Українські F-16АМ будуть практично в рівних умовах із небезпечними російськими МіГ-31БМ, адже дальність їхніх радарів практично виводить їх у паритет завдяки супутнім чинникам. У протистоянні із Су-27/30/34/35, а також МіГ-29/35 український американець матиме або перевагу, наприклад над Су-27/30 та МіГ-29, або рівні можливості із Су-34/35 та МіГ-35.

Поки що рано робити висновки. Серпень буде показовим для того, щоб оцінити зміну сил. Одне очевидно – Україна має літаки, які можуть практично на рівних воювати з ворогом і які посилять систему ППО. А це означає:

  • підтримки з повітря російської армії буде менше;
  • менше буде пусків КАБів та тих, хто їх запускає;
  • зросте кількість збитих повітряних цілей Росії;
  • зросте кількість знищених штабів та складів;
  • українська енергетична та критична інфраструктура буде під більшим захистом.