Есть информация в открытых источниках, поэтому попробуем сопоставить ее с характеристиками вражеской техники.

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Это перечень основных ударных типов самолетов, которые Россия применяет на поле боя против Украины:

1. Су-35С

– Максимальная скорость: 2 400 километров в час.

– Боевой радиус: 1 600 километров.

– Практический потолок: 20 000 метров.

– Радиус действия РЛС: до 400 километров.

– Дальность поражения ракетами "воздух – воздух": до 300 километров (Р-37М).

2. Су-34

– Максимальная скорость: 1 900 километров в час.

– Боевой радиус: 1 100 километров.

– Практический потолок: 17 000 метров.

– Дальность применения управляемых ракет: до 250 километров.

3. Су-30СМ

– Максимальная скорость: 2 120 километров в час.

– Боевой радиус: 1 500 километров.

– Практический потолок: 17 300 метров.

– Дальность обнаружения целей РЛС: до 200 километров.

4. МиГ-31

– Максимальная скорость: 3 000 километров в час.

– Боевой радиус: 720 километров.

– Практический потолок: 20 600 метров.

– Дальность обнаружения целей РЛС: до 320 километров.

– Дальность поражения ракетами: до 280 километров (Р-37).

5. Ту-22М3

– Максимальная скорость: 2 300 километров в час.

– Дальность: 7 000 километров.

– Практический потолок: 14 000 метров.

– Дальность применения ракет: до 600 километров (Х-22).

6. МиГ-29

– Максимальная скорость: 2 400 километров в час.

– Боевой радиус: 700 – 900 километров.

– Практический потолок: 18 000 метров.

– Дальность поражения ракетами "воздух – воздух": до 100 километров (Р-77).

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7. Су-27

– Максимальная скорость: 2 500 километров в час.

– Боевой радиус: 1 500 километров.

– Практический потолок: 18 000 метров.

– Дальность обнаружения целей РЛС: до 240 километров.

– Дальность поражения ракетами "воздух – воздух": до 110 километров (Р-27ЕР).

Что противопоставляет Украина

1. МиГ-29

– Максимальная скорость: около 2 400 километров в час.

– Боевой радиус: 700 – 900 километров.

– Практический потолок: 18 000 метров.

– Вооружение: ракеты "воздух – воздух" Р-73 (дальность до 40 километров), Р-27 (до 130 километров).

– Может нести некоторые виды ракет "воздух – земля" и бомбы.

2. Су-27

– Максимальная скорость: 2 500 километров в час.

– Боевой радиус: около 1 500 километров.

– Практический потолок: 18 000 метров.

– Вооружение: ракеты "воздух – воздух" Р-73, Р-27 (дальность до 130 километров).

– Может нести различные ракеты "воздух – земля" и бомбы.

3. Су-25

– Максимальная скорость: 950 километров в час.

– Боевой радиус: около 750 километров.

– Практический потолок: 7 000 метров.

– Вооружение: различные неуправляемые ракеты, бомбы, возможно, управляемые ракеты малой дальности.

4. Су-24

– Максимальная скорость: 1 700 километров в час.

– Боевой радиус: до 1 050 километров.

– Практический потолок: 11 000 метров.

– Вооружение: различные бомбы и ракеты, включая управляемые ракеты "воздух – земля" с дальностью до 200 километров в час.

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5. F-16 Fighting Falcon – многоцелевой истребитель

– Максимальная скорость: около 2 120 километров в час.

– Боевой радиус: 550 километров.

– Потолок: 15 240 метров.

– Двигатель: один турбореактивный.

– Экипаж: 1 пилот.

Возможное вооружение:

ракеты "воздух – воздух": AIM-9 Sidewinder, AIM-120 AMRAAM;

ракеты "воздух – земля": AGM-65 Maverick;

управляемые бомбы: GBU-12 Paveway II, JDAM;

20-миллиметровая пушка M61 Vulcan.

Дальность поражения зависит от типа вооружения. Например, AIM-120 AMRAAM – до 160 километров, а AGM-65 Maverick: 22 – 27 километров.

Август покажет, как изменится ситуация на фронте

Украина, как пишет The Economist, якобы уже получила 10 истребителей F-16 и до конца года их количество возрастет до 20. В общем Украина сможет рассчитывать на 79 истребителей F-16.

К сожалению, сейчас сложно оценить, как повлияет на ход боевых действий появление десяти F-16. Однозначно, они станут приоритетными целями врага, а такое малое количество, скорее всего, не изменит расположение сил. Тем не менее можно спрогнозировать, как они могут быть использованы:

интеграция F-16 в действующую систему ПВО (сбитых ракет будет еще больше); использование для защиты критически важной инфраструктуры (вместе с дополнительными Patriot); применение для поддержки наземных операций; проведение разведывательных миссий.

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В реальных боевых условиях предоставленные Украине истребители F-16 будут иметь приблизительный паритет с российскими перехватчиками МиГ-31БМ. F-16 имеет значительно меньшую заметность радиолокации, чем МиГ-29, а следовательно и нацелиться на него с большой дистанции будет значительно сложнее. В то же время сам F-16 имеет на вооружении ракету "воздух – воздух" AIM-120D, заявленная дальность которой составляет около 180 километров.

Украинские F-16АМ будут практически в равных условиях с опасными российскими МиГ-31БМ, ведь дальность их радаров практически выводит их в паритет благодаря сопутствующим факторам. В противостоянии с Су-27/30/34/35, а также МиГ-29/35 украинский американец будет иметь либо преимущество, например над Су-27/30 и МиГ-29, либо равные возможности с Су-34/35 и МиГ-35.

Наземные цели, которые будут приоритетны для F-16: командные пункты врага, склады боеприпасов и топлива, радиолокационные станции, мосты и другие элементы инфраструктуры, бронетехника (танки, БМП, БТР), артиллерийские установки.

Пока что рано делать выводы. Август будет показательным для того, чтобы оценить изменение сил. Одно очевидно – Украина имеет самолеты, которые могут практически на равных воевать с врагом и которые усилят систему ПВО. А это значит: