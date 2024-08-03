Важность контекста

О вооружении врага надо собирать, публиковать и обобщать любые данные, которые появляются в открытом доступе.

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Про "Искандер-1000" есть крайне малый набор данных, который не позволяет делать какие-то далеко идущие выводы. Есть только одно изображение в открытом доступе, по которому можно оценить, что "Искандер-1000" точно имеет визуальные отличия от баллистической ракеты 9М723 ОТРК "Искандер" с дальностью до 500 километров.

По "Искандеру-1000" россияне заявляют дальность пуска в 1000 километров и применение "доработанной боевой части", без детализации по массе и снаряжению. Вот это примерно и все, чем здесь можно оперировать.

Но здесь имеет значение и контекст, в котором россияне решили "впрыснуть" данные о гипотетическом "Искандер-1000".

На первый взгляд, Кремль сам себя загоняет в пресупозицию, когда в очередной раз угрожает Западу развернуть ракеты малой и средней дальности. Ведь он и так это сделал, когда в 2019 году принял на вооружение крылатые ракеты 9М729 к ОТРК "Искандер" с дальностью пуска не менее 1500 километров.

"Искандер-1000" не поможет россиянам

С другой стороны, если так внимательно подумать, то крылатые "Искандеры" – отнюдь не единственный тип ракет малой и средней дальности наземного базирования, которыми за последние 2 года вооружилась Россия.

Для начала детализация, что к малой и средней дальности относятся ракеты наземного базирования, которые имеют дальность пуска в диапазоне от 500 до 5500 километров. Под этот критерий, например, вполне подходят адаптированные под наземный старт гиперзвуковые "Цирконы" и северокорейские баллистические ракеты KN-23, которыми Россия била по нашей территории.

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Отдельно проблемная деталь заключается в том, что Россия имеет свои наземные ракеты с дальностью стрельбы 500 – 1000 километров, которые могут лететь по баллистической или гиперзвуковой траектории, а вот ни одна из стран Запада – не имеет.

Поэтому, как могли заметить, братья и сестры украинцы, сам факт перетекания северокорейских ракетных технологий на европейский театр боевых действий у Белого Дома не вызвал даже "глубокого беспокойства".

Еще отдельной проблемой на этом фоне является живучесть иллюзии, которая циркулирует в наших медиа о том, что, мол, поставки электроники в Россию под ракеты можно обрубить на все 100%. Это якобы точно лишит россиян возможности применять ракетное вооружение.

На такой случай есть печальный и ироничный мем "это же было уже". Было конкретно то, что, например, в 2015 – 2018 годах йеменские хуситы успешно терроризировали нефтеперерабатывающую инфраструктуру Саудовской Аравии крылатыми ракетами от Ирана, которые по уровню технологичности едва оторвались от "Фау-1" времен Второй мировой.

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Как принято в таких случаях, агрессор утверждал, что детали к этим крылатым ракетам йеменские шахтеры нашли в песчаных дюнах, а инструкции по сборке на коленках и применению можно найти в любом военторге.

Однако жизнеутверждающий момент в этой истории заключается в том, что Россия до сих пор не смогла навязать нам свою волю, хотя отстреляла по Украине катастрофически рекордное количество в более 7500 дальнобойных ракет разных типов. "Искандер-1000" врагу тоже не особо в этом поможет.