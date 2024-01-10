Издание со ссылкой на источники в службе безопасности пишет, что несколько беспилотников, предположительно, были переданы России в рамках соглашения, стоимость которого оценивается более чем в 2 миллиона долларов.

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Отмечают, что иранские силы безопасности провели испытания с россиянами на авиабазе в центральном Иране, включавшую беспилотники "Шахед"-107 и "Шахед"-136.

"Шахед"-107: характеристики

"Шахед"-107 входит в категорию беспилотных летательных аппаратов "Шахед"-101 с V-образным оперением.

Дрон длиной около 2,5 метров и размахом крыльев в 3 метра можно запускать с транспортного средства. По предварительным оценкам, дрон будет иметь радиус действия до 1500 километров.

Вероятно, дрон будет оснащен трансмиттером для передачи видео. А это значит, что беспилотник можно использовать для идентификации целей на линии фронта для поражения другими БПЛА или системами вооружения.

Сотрудничество Ирана и России: главное