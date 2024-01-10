Видання із посиланням на джерела у службі безпеки пише, що кілька безпілотників, імовірно, було передано Росії в рамках угоди, вартість якої оцінюється у понад 2 мільйони доларів.

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Зазначають, що іранські сили безпеки провели випробування з росіянами на авіабазі в центральному Ірані, яка включала безпілотники "Шахед"-107 і "Шахед"-136.

"Шахед"-107: характеристики

"Шахед"-107 входить до категорії безпілотних літальних апаратів "Шахед"-101 з V-подібним оперенням.

Дрон довжиною близько 2,5 метри і розмахом крил у 3 метри можна запускати з транспортного засобу. За попередніми оцінками, дрон матиме радіус дії до 1500 кілометрів.

Імовірно, дрон буде оснащений трансмітером для передачі відео. А це означає, що безпілотник можна буде використовувати для ідентифікації цілей на лінії фронту для ураження іншими БПЛА або системами озброєння.

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