Иран хочет обезопасить свой ВПК от вероятной угрозы ударов со стороны Израиля и иметь доступ к российским технологиям. Такое мнение 24 Каналу озвучил эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко.

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Ирану это очень выгодно

Тарас Жовтенко отметил, что строительство завода по производству "Шахедов" открывает Ирану доступ к российским технологиям. И какими бы они ни были, Тегеран найдет, как их применить.

С другой стороны, Иран хочет обезопасить свой ВПК от возможной опасности ударов со стороны Израиля. Израильские военно-воздушные силы уже не раз наносили авиационные и ракетные удары по объектам иранского ВПК на территории Ирана,

– сказал он.

Если часть иранского ВПК физически будет перемещена на территорию России, то вряд ли Израиль будет продолжать те же действия на территории России. Поэтому Иран очень заинтересован в этом.

Санкционная политика

Эксперт по международной безопасности предположил, что в этом случае западные санкции относительно владельцев будущего завода будут не столь эффективны. Нужны дополнительные инструменты, которые западные союзники должны ввести, чтобы никто не имел возможности обходить уже введенные санкции.

12-й пакет санкций Европейского Союза попытался решить эту проблему. Был предложен механизм, согласно которому страны, по крайней мере, ЕС, экспортирующие продукцию для ВПК или продукцию двойного назначения, делают это в третьей стране, обязаны перечислять определенную сумму средств на специальный счет Евросоюза. Эти деньги будут храниться там.

Если эти компании "поймают за руку", что их продукция продолжает поступать либо в Россию, либо в Иран, ее будут находить в изделиях ВПК этих двух стран, то эта сумма будет арестована и направлена на нужды либо политики безопасности ЕС, либо на помощь Украине,

– объяснил Жовтенко.

По его словам, это действительно очень мощный шаг ЕС для того, чтобы ввести какой-то механизм наказания за нарушение санкций.

Россия строит завод по производству "Шахедов"