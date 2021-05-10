Иран и Саудовская Аравия еще в 2016 году разорвали дипломатические отношения. Однако недавно, страны провели переговоры с целью снизить напряженность.

О прогрессе в отношениях Ирана и Саудовской Аравии рассказал 10 мая представитель иранского министерства иностранных дел Саид Хатибзаде.

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Иран и Саудовская Аравия начали переговоры

Министр сообщил, что страны недавно провели переговоры.

Разговор концентрировался и на двусторонних и региональных вопросах. Мы всегда приветствовали такие консультации в любой форме и на любом уровне,

– отметил Хатибзаде.

Он также выразил надежду, что Тегеран и Эр-Рияд изменят атмосферу в отношениях и достигнут взаимопонимания. "Это, безусловно, в интересах обеих стран и региона – снизить напряженность", – подчеркнул он.

В то же время Хатибзаде призвал подождать результатов переговоров.

Напомним, ранее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман заявил в интервью саудовскому телевидению, что Эр-Рияд рассчитывает на добрые отношения с Ираном. Позже в МИД Ирана поддержали такие заявления принца.

Что известно о разорванных отношениях стран