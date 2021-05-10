5 лет без дипломатических отношений завершились: Иран и Саудовская Аравия начали переговоры
Иран и Саудовская Аравия еще в 2016 году разорвали дипломатические отношения. Однако недавно, страны провели переговоры с целью снизить напряженность.
Источник:Mehr
О прогрессе в отношениях Ирана и Саудовской Аравии рассказал 10 мая представитель иранского министерства иностранных дел Саид Хатибзаде.
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Иран и Саудовская Аравия начали переговоры
Министр сообщил, что страны недавно провели переговоры.
Разговор концентрировался и на двусторонних и региональных вопросах. Мы всегда приветствовали такие консультации в любой форме и на любом уровне,
– отметил Хатибзаде.
Он также выразил надежду, что Тегеран и Эр-Рияд изменят атмосферу в отношениях и достигнут взаимопонимания. "Это, безусловно, в интересах обеих стран и региона – снизить напряженность", – подчеркнул он.
В то же время Хатибзаде призвал подождать результатов переговоров.
Напомним, ранее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман заявил в интервью саудовскому телевидению, что Эр-Рияд рассчитывает на добрые отношения с Ираном. Позже в МИД Ирана поддержали такие заявления принца.
Что известно о разорванных отношениях стран
- Эр-Рияд разорвал дипломатические отношения с Ираном в начале 2016 года. Тогда, у саудовского посольства в Тегеране произошли беспорядки. Их спровоцировала казнь в Саудовской Аравии влиятельного шиитского богослова шейха Нимра ан-Нимра. Шиитское направление в исламе является в Иране господствующим.
- Разрыву дипотношений предшествовало также участие Саудовской Аравии в кампании против йеменских повстанцев.
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