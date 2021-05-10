Іран і Саудівська Аравія ще у 2016 році розірвали дипломатичні відносини. Однак нещодавно країни провели переговори з метою знизити напруженість.

Про прогрес у відносинах Ірану та Саудівської Аравії розповів 10 травня представник іранського міністерства закордонних справ Саїд Хатібзаде.

Читайте також Іранські секрети: як елітне військо керує країною та її політиками

Іран та Саудівська Аравія почали перемовини

Міністр повідомив, що країни нещодавно провели перемовини.

Розмова концентрувалася і на двосторонніх, і на регіональних питаннях. Ми завжди вітали такі консультації в будь-який формі та на будь-якому рівні,

– зазначив Хатібзаде.

Він також висловив сподівання, що Тегеран і Ер-Ріяд змінять атмосферу у відносинах і досягнуть взаєморозуміння. "Це, безумовно, в інтересах обох країн і регіону – знизити напруженість", – наголосив він.

Водночас Хатібзаде закликав почекати результатів переговорів.

Нагадаємо, раніше наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман заявив в інтерв'ю саудівському телебаченню, що Ер-Ріяд розраховує на добрі відносини з Іраном. Пізніше в МЗС Ірану підтримали такі заяви принца.

Що відомо про розірвані відносини країн