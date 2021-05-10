5 років без дипломатичних відносин завершилися: Іран і Саудівська Аравія почали переговори
Іран і Саудівська Аравія ще у 2016 році розірвали дипломатичні відносини. Однак нещодавно країни провели переговори з метою знизити напруженість.
Джерело:Mehr
Про прогрес у відносинах Ірану та Саудівської Аравії розповів 10 травня представник іранського міністерства закордонних справ Саїд Хатібзаде.
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Іран та Саудівська Аравія почали перемовини
Міністр повідомив, що країни нещодавно провели перемовини.
Розмова концентрувалася і на двосторонніх, і на регіональних питаннях. Ми завжди вітали такі консультації в будь-який формі та на будь-якому рівні,
– зазначив Хатібзаде.
Він також висловив сподівання, що Тегеран і Ер-Ріяд змінять атмосферу у відносинах і досягнуть взаєморозуміння. "Це, безумовно, в інтересах обох країн і регіону – знизити напруженість", – наголосив він.
Водночас Хатібзаде закликав почекати результатів переговорів.
Нагадаємо, раніше наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман заявив в інтерв'ю саудівському телебаченню, що Ер-Ріяд розраховує на добрі відносини з Іраном. Пізніше в МЗС Ірану підтримали такі заяви принца.
Що відомо про розірвані відносини країн
- Ер-Ріяд розірвав дипломатичні відносини з Іраном на початку 2016 року. Тоді біля саудівського посольства в Тегерані сталися заворушення. Їх спровокувала страта в Саудівській Аравії впливового шиїтського богослова шейха Німра ан-Німра. Шиїтський напрям в ісламі є в Ірані панівним.
- Розриву дипвідносин передувала також участь Саудівської Аравії в кампанії проти єменських повстанців.
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