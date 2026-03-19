Наши "Фламинго" тоже далеко летают, – Кулеба сказал, верит ли, что Иран атакует Украину

Иран угрожал атаковать Украину из-за помощи Израилю дронами на фоне войны на Ближнем Востоке. Однако у Тегерана нет ни политических, ни военных целей, чтобы бить по украинской территории.

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба озвучил 24 Каналу мнение, что вряд ли Иран будет наносить удар по Украине только для того, чтобы показать, что может это сделать. Наше государство также имеет такую возможность.

Смотрите также Иран до сих пор стоит и не рассыпался, а Трамп злится․ Что происходит на Ближнем Востоке и какие последствия для Украины

"Мы тоже. Я не знаю, на сколько наша "Фламинго" летает. На полторы тысячи точно летает. Дотянем ее до двух тысяч и пальнем по Ирану. Но для чего? Это же не детские игрушки", – подчеркнул Кулеба.

Интересно, что политтехнолог Олег Постернак сказал, что кроется за угрозами Ирана атаковать Украину. По его словам, Тегеран пытается сформировать впечатление внутри страны, что режим якобы крепкий и имеет возможность угрожать. Поэтому иранские власти выбирают все новые жертвы, чтобы демонстрировать силу.

Имеет ли Иран цели в Украине?

Дмитрий Кулеба отметил, что для удара должна быть какая-то политическая или военная цель. В Украине для Ирана их нет. Вряд ли Тегеран захочет присоединиться к войне на стороне России. Ведь Кремль не может помочь им в тех объемах, в которых они хотели бы. Также иранский режим понимает, что, если бы не они, то технология "Шахедов" не появилась бы у россиян.

Я не вижу ни военной, ни политической цели, для чего им это делать. Во-вторых, для них сейчас каждая ракета и дрон важны. У них есть гораздо больше важных целей по своему периметру, на которые им нужно беречь это оружие,

– объяснил экс-министр.

