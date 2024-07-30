Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан во время телефонного разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

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Иран пригрозил Израилю

Ранее израильские власти обвинили поддерживаемую Ираном ливанскую группировку "Хезболла" в ракетном обстреле футбольного поля на Голанских высотах 27 июля. Тогда погибли 12 детей и подростков и Израиль пообещал нанести серьезный ответ.

Любое возможное нападение Израиля на Ливан будет иметь серьезные последствия для Израиля,

– цитируют Пезешкияна иранские государственные СМИ.

Президент Франции Эммануэль Макрон разговаривал с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху 28 июля, поскольку Париж стремится предотвратить широкую эскалацию между Израилем и Хезболлой.

После атаки на израильский город Мадждал-Шамс армия Израиля с помощью авиации нанесла серию ударов по военным объектам "Хезболлы" в Ливане. Обстрелы были как глубоко в тыл, так и на юге страны вблизи границы с Израилем.