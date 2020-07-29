Иран из-под земли запустил баллистические ракеты во время учения неподалеку от Ормузского пролива. Поэтому две военные базы США привели в боевую готовность.

Беспилотник снял, как Иран запустил две ракеты с закамуфлированной позиции в пустыне, сообщает AP.

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По сообщениям государственных СМИ Ирана, учебные удары нанесли по макету вражеского авианосца. Поэтому две военные базы США объявили тревогу и привели войска в боевую готовность. Американских военнослужащих отправили в укрытие.

Учебные пуски баллистических ракет Ираном: смотрите видео

Отметим, что речь идет о военно-воздушной базе "Аль-Дафра" в ОАЭ и авиабазе "Аль-Удейд" в Катаре. Обе расположены за сотни километров от места проведения учений.

Впоследствии представитель центрального командования вооруженных сил США Бет Риордан заявила, что "инцидент длился несколько минут, затем было объявлено, что все в порядке".

Воздушно-морские учения в Ормузском проливе / Фото Sepahnews

Иран провел учебные пуски баллистических ракет / Фото Sepahnews

Стоит отметить, что конфликт между США и Ираном особенно обострился с начала января 2020 года. Тогда в Ираке по приказу Трампа убили иранского генерала Сулеймани. С тех пор страны регулярно обмениваются резкими заявлениями.