Іран з-під землі запустив балістичні ракети під час навчання неподалік від Ормузької протоки. Через це дві військові бази США привели у бойову готовність.

Безпілотник зняв, як Іран запустив дві ракети з закамуфльованої позиції в пустелі, повідомляє AP.

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За повідомленнями державних ЗМІ Ірану, навчальні удари завдали по макету ворожого авіаносця. Через це дві військові бази США оголосили тривогу та привели війська у бойову готовність. Американських військовослужбовців відправили в укриття.

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Зазначимо, що мовиться про військово-повітряну базу "Аль-Дафра" в ОАЕ та авіабазу "Аль-Удейд у Катарі. Обидві розташовані за сотні кілометрів від місця проведення навчань.

Згодом представниця центрального командування військових сил США Бет Ріордан заявила, що "інцидент тривав кілька хвилин, потім було оголошено, що все гаразд".



Повітряно-морські навчання в Ормузькій протоці / Фото Sepahnews



Іран провів навчальні пуски балістичних ракет / Фото Sepahnews

Варто зазначити, що конфлікт між США та Іраном особливо загострився з початку січня 2020 року, коли в Іраку за наказом Трампа вбили іранського генерала Сулеймані. Відтоді країни регулярно обмінюються різкими заявами.