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      Иран отказался от переговоров касательно нового ядерного соглашения: детали

      51 Читати новину українською
      Мохаммад Джавад Зариф / tehrantimes.com

      Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что исключает возможность любых переговоров касательно нового ядерного соглашения.

      Об этом сообщает иранское издание Tehran Times.

      К теме: Иранская ядерный договор под угрозой: Европа запустила обсуждение

      Во время визита в индийский город Мумбаи, министр Зариф исключил возможность проведения переговоров с США и Европейским союзом касательно нового ядерного соглашения.

      Отметим, что иранские власти 5 января заявляли, что из-за убийства своего генерала Касема Сулеймани страна выйдет из ядерного соглашения.

      Что предусматривает ядерное соглашение

      • Большая часть иранского обогащенного урана должна быть вывезена за границу
      • Ни один из ядерных объектов в Иране не должен быть демонтирован;
      • Завод по обогащению топлива Фордо станет научно-исследовательским центром ядерной физики без мощностей по обогащению урана;
      • МАГАТЭ получит доступ ко всем ядерным объектам в Иране сроком на 20 лет. Это позволит организации проследить за тем, чтобы иранская ядерная программа носила исключительно мирный характер;
      • Санкции США, ЕС и Совета безопасности ООН будут сняты после заключения всеобъемлющего соглашения по ядерной программе Ирана. Некоторые ограничительные меры останутся в силе на время, однако затем будут отменены.

      Подписанты соглашения:

      • Иран;
      • США;
      • Россия;
      • Китай;
      • Франция;
      • Великобритания;
      • Германия;
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Иран Новости США Евросоюз Ядерная безопасность
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