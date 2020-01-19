Иран отказался от переговоров касательно нового ядерного соглашения: детали
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что исключает возможность любых переговоров касательно нового ядерного соглашения.
Об этом сообщает иранское издание Tehran Times.
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Во время визита в индийский город Мумбаи, министр Зариф исключил возможность проведения переговоров с США и Европейским союзом касательно нового ядерного соглашения.
Отметим, что иранские власти 5 января заявляли, что из-за убийства своего генерала Касема Сулеймани страна выйдет из ядерного соглашения.
Что предусматривает ядерное соглашение
- Большая часть иранского обогащенного урана должна быть вывезена за границу
- Ни один из ядерных объектов в Иране не должен быть демонтирован;
- Завод по обогащению топлива Фордо станет научно-исследовательским центром ядерной физики без мощностей по обогащению урана;
- МАГАТЭ получит доступ ко всем ядерным объектам в Иране сроком на 20 лет. Это позволит организации проследить за тем, чтобы иранская ядерная программа носила исключительно мирный характер;
- Санкции США, ЕС и Совета безопасности ООН будут сняты после заключения всеобъемлющего соглашения по ядерной программе Ирана. Некоторые ограничительные меры останутся в силе на время, однако затем будут отменены.
Подписанты соглашения:
- Иран;
- США;
- Россия;
- Китай;
- Франция;
- Великобритания;
- Германия;
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