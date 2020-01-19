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      Іран відмовився від переговорів щодо нової ядерної угоди: деталі

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      Мохаммад Джавад Заріф / tehrantimes.com

      Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив, що виключає можливість будь-яких переговорів щодо нової ядерної угоди.

      Про це повідомляє іранське видання Tehran Times.

      До теми: Іранська ядерна угода під загрозою: Європа запустила обговорення

      Під час візиту в індійське місто Мумбаї, міністр Заріф виключив можливість проведення переговорів зі США та Європейським союзом щодо нової ядерної угоди.

      Відзначимо, що іранська влада 5 січня заявляла, що через вбивство свого генерала Касема Сулеймані країна вийде з ядерної угоди.

      Що передбачає ядерна угода

      • Більшість іранського збагаченого урану мала бути вивезена за кордон;
      • Жоден із ядерних об'єктів в Ірані не має бути демонтований;
      • Завод зі збагачення палива Фордо стане науково-дослідним центром ядерної фізики без потужностей зі збагачення урану;
      • МАГАТЕ отримає доступ до всіх ядерних об'єктів у Ірані терміном на 20 років. Це дозволить організації простежити за тим, щоб іранська ядерна програма мала виключно мирний характер;
      • Санкції США, ЄС та Ради безпеки ООН будуть зняті після укладення всеосяжної угоди щодо ядерної програми Ірану. Деякі обмежувальні заходи залишаться чинними на певний час, проте потім будуть скасовані.

      Підписанти угоди:

      1. Іран;
      2. США;
      3. Росія;
      4. Китай;
      5. Франція;
      6. Велика Британія;
      7. Німеччина;
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      сьогодні
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Іран Новини політики Новини США Ядерна безпека Євросоюз
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