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      Иран приглашает секретаря СНБО Данилова в Тегеран, чтобы вместе расследовать сбитие МАУ

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      Данилов поговорил с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Шамхани / Коллаж 24 канала

      Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов провел телефонный разговор с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани. В ходе беседы последний пригласил своего украинского коллегу посетить Тегеран, чтобы совместно расследовать сбитие украинского самолета авиаперевозчика МАУ.

      Шамхани выразил соболезнования погибшим в авиакатастрофе и подчеркнул решимость Ирана в налаживании сотрудничества с причастными к трагедии сторонами, сообщает иранское издание IRNA.

      Интересно: Иран назвал условие, при котором может передать черные ящики МАУ Украине

      Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана заявил, что достижение общих технических оценок может помочь завершить работу в экспертной и неполитической сферах. Со своей стороны Данилов поблагодарил за экспертное исследование аспектов аварии.

      Александр Данилов призвал продолжить совместное украино-иранское сотрудничество, чтобы ускорить завершение дела.

      Авиакатастрофа МАУ в Иране: основное

      • Украинский самолет МАУ, летевший в Киев, утром 8 января разбился вскоре после вылета из аэропорта в Тегеране. Он упал в окрестностях иранской столицы.
      • На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них – 11 украинцев. Никто из них не выжил.
      • Иран официально признал, что его военные случайно сбили самолет 11 января – только через 3 дня после катастрофы. Ответственность за преступление взял на себя Корпус стражей исламской революции.
      • Президент Ирана Рухани извинился перед украинцами за катастрофу и заверил в справедливом расследовании аварии. Он якобы поначалу не знал о том, что самолет сбили его военные.
      • Утром 19 января тела погибших украинцев вернули на родину. Церемония прощания с ними прошла в аэропорту "Борисполь". 20 января погибших похоронили в их родных городах.
      • 2 февраля в сети появилась расшифровка переговоров диспетчерской службы аэропорта Тегерана и второго пилота самолета компании Iran Aseman Airlines. Согласно ей, иранцы видели ракету с момента пуска, и до того, как она попала в самолет МАУ.


      Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране / инфографика 24 канала

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Алексей Данилов Авиакатастрофа МАУ в Иране Иран СНБО
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