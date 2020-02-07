Иран назвал условие, при котором может передать черные ящики МАУ Украины

Тегеран может передать черные ящики Украине или другой стране, если не сможет их расшифровать. Ранее в Иране категорически отказались возвращать черные ящики сбитого самолета МАУ.

Посол Ирана в Украине Манучехр Моради заявил, что сейчас надо ожидать завершения комплексного расследования катастрофы, сообщает "Укринформ".

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Согласно нормам международного права, расследование ведет Иран как страна, где произошла трагедия,

– отметил посол.

Изучением информации, записанной в черных ящиках, займется иранское Министерство дорог и городского развития.

Справка. Вадим Пристайко заявил, что Иран передаст Украине черные ящики, но после того, как их на месте обработает следственная группа.



18 января глава отдела расследования инцидентов Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар заявил, что черные ящики таки передадут Украине. Однако уже 26 января парламент Ирана подтвердил, что черные ящики не отдадут.

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Что известно об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране?

Украинский самолет МАУ, летевший в Киев, разбился близ Тегерана 8 января. Впоследствии власти Ирана признали, что "случайно" сбили самолет ракетами. Погибли все 176 человек, находившихся на борту самолета (среди них 11 украинцев). Ответственность за содеянное взял на себя Корпус стражей исламской революции.



Президент Ирана Рухани извинился перед украинцами за катастрофу и пообещал наказать виновных. Украина потребует полной компенсации.

Основные факты о сбивания ракетой самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала