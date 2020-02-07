Іран назвав умову, за якої може передати чорні скриньки МАУ Україні

Тегеран може передати чорні скриньки Україні або іншій державі, якщо не зможе їх розшифрувати. Раніше в Ірані категорично відмовились повертати чорні скриньки із збитого літака МАУ.

Посол Ірану в Україні Манучехр Мораді заявив, що зараз треба очікувати завершення комплексного розслідування катастрофи, повідомляє "Укрінформ".

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Згідно з нормами міжнародного права, розслідування веде Іран як країна, де сталася трагедія,

– наголосив посол.

Вивченням інформації, що записана в чорних скриньках, займеться іранське Міністерство доріг та міського розвитку.

Довідка. Вадим Пристайко заявляв, що Іран передасть Україні чорні скриньки, але після того, як їх на місці опрацює слідча група.



18 січня глава відділу розслідування інцидентів Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резайєфар заявив, що чорні скриньки таки передадуть Україні. Однак вже 26 січня парламент Ірану підтвердив, що чорні скриньки не віддадуть.

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Що відомо про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані?Український літак МАУ, що летів до Києва, розбився поблизу Тегерана 8 січня. Згодом влада Ірану визнала, що "випадково" збила літак ракетами. Загинули всі 176 людей, що перебували на борту літака (серед них 11 українців). Відповідальність за скоєне взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.



Президент Ірану Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу та пообіцяв покарати винних. Україна вимагатиме повної компенсації.



Головні факти про збиття ракетою літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу