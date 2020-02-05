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      Катастрофа МАУ: Іран назвав умову подальшої співпраці

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      Іран закликає не допускати витоків інформації під час срозслідування авіакатастрофи МАУ / Getty images

      Іран продовжить співпрацювати з іншими країнами у розслідуванні збиття літака МАУ в небі над Тегераном. Однак сподівається, що під час розслідування більше не буде витоків інформації.

      Оприлюднити інформацію може лише сторона, відповідальна за її вивчення. Відповідну заяву Організації цивільної авіації Ірану розповсюдило державне іранське агентство IRNA.

      Знайте більше: Україна після злиття скандального запису про збиття літака МАУ відповіла на погрози Ірану

      В Організації цивільної авіації Ірану заявили, що продовжать розгляд різних аспектів катастрофи українського літака в рамках міжнародних та національних норм.

      Організація також продовжить співпрацю з країнами, що беруть участь у цьому. Тим часом Іран очікує, що всі сторони уникатимуть політизації катастрофи та створення перешкод для технічного та експертного процесу,
      – наголосили там.

      В Ірані також заявили, що аудіозапис, який був оприлюднений українськими ЗМІ, разом з деякими іншими документами передали представнику України в рамках звичайної робочої процедури.

      "Звуковий файл не був монополізований, оскільки інші рейси, які були на зв’язку з диспетчерською вежею, чули його одночасно. Отже, будь-який витік даних, як-от запис, який був предметом розслідування, суперечить правилам розслідування повітряних катастроф",– зазначили в Тегерані.

      Окрім того, в організації запевнили, що її не попереджали про будь-які запуски ракет в авіапросторі над Тегераном перед збиттям українського літака. 

      Важливо! 2 лютого у мережі з’явилася розшифровка перемовин диспетчерської служби аеропорту Тегерана та другого пілота літака компанії Iran Aseman Airlines. Відповідно до неї, іранці бачили ракету від моменту пуску, і до того, як вона влучила в літак МАУ. Іран пригрозив більше не інформувати Київ про прогрес розслідування.

      Авіакатастрофа МАУ в Ірані: основне

      • Український літак МАУ, що летів до Києва, вранці 8 січня розбився невдовзі після вильоту з аеропорту в Тегерані.
      • На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Серед них – 11 українців: весь екіпаж та два пасажири. Ніхто із них не вижив.
      • Іран офіційно визнав, що його військові випадково збили літак 11 січня – лише через 3 дні після катастрофи. Відповідальність за злочин взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.
      • Президент Ірану Хасан Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу та запевнив у справедливому розслідуванні аварії.
      • Вранці 19 січня тіла загиблих українців повернули на Батьківщину. Церемонія прощання з ними пройшла в аеропорту "Бориспіль". 20 січня загиблих поховали у їхніх рідних містах.

      Авівкатастрофа в Ірані
      Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані/ інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Авіакатастрофа МАУ в Ірані МАУ Іран Розслідування Жертви
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