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      Катастрофа МАУ: Иран назвал условие дальнейшего сотрудничества

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      Иран призывает не допускать утечек информации во время расследования авиакатастрофы МАУ / Getty images

      Иран продолжит сотрудничать с другими странами в расследовании сбития самолета МАУ в небе над Тегераном. Однако надеется, что в ходе расследования больше не будет утечек информации.

      Обнародовать информацию может только сторона, ответственная за ее изучение. Соответствующее заявление Организации гражданской авиации Ирана распространило государственное иранское агентство IRNA.

      Знайте больше: Украина после слива скандальной записи о сбитии самолета МАУ ответила на угрозы Ирана

      В Организации гражданской авиации Ирана заявили, что продолжат рассмотрение разных аспектов катастрофы украинского самолета в рамках международных и национальных норм.

      Организация также продолжит сотрудничество со странами, участвующими в этом. Тем временем Иран ожидает, что все стороны будут избегать политизации катастрофы и создания препятствий для технического и экспертного процесса,
      – отметили там.

      В Иране также заявили, что аудиозапись, которая была обнародована в украинских СМИ, вместе с некоторыми другими документами передали представителю Украины в рамках обычной рабочей процедуры.

      "Звуковой файл не был монополизирован, поскольку другие рейсы, которые были на связи с диспетчерской башней, слышали его одновременно. Следовательно, любая утечка данных, как запись, которая была предметом расследования, противоречит правилам расследования воздушных катастроф", – отметили в Тегеране.

      Кроме того, в организации заверили, что ее не предупреждали о каких-либо запусках ракет в авиапространстве над Тегераном перед сбитием украинского самолета.

      Важно! 2 февраля в сети появилась расшифровка переговоров диспетчерской службы аэропорта Тегерана и второго пилота самолета компании Iran Aseman Airlines. Согласно ей, иранцы видели ракету от момента пуска и до того, как она попала в самолет МАУ. Иран пригрозил больше не информировать Киев о прогрессе расследования.

      Авиакатастрофа МАУ в Иране: основное

      • Украинский самолет МАУ, летевший в Киев, утром 8 января разбился вскоре после вылета из аэропорта в Тегеране.
      • На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них – 11 украинцев: весь экипаж и два пассажира. Никто из них не выжил.
      • Иран официально признал, что его военные случайно сбили самолет 11 января – только через 3 дня после катастрофы. Ответственность за преступление взял на себя Корпус стражей исламской революции.
      • Президент Ирана Хасан Рухани попросил прощения перед украинцами за катастрофу и заверил в справедливом расследовании аварии.
      • Утром 19 января тела погибших украинцев вернули на Родину. Церемония прощания с ними прошла в аэропорту "Борисполь". 20 января погибших похоронили в их родных городах.

      Авівкатастрофа в Ірані
      Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране/ инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Авиакатастрофа МАУ в Иране Жертвы Расследования Иран МАУ
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