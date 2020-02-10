22:06
10 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ОСКАР 2020 КОРОНАВІРУС 2020 АНДРІЙ БОГДАН РИНОК ЗЕМЛІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Союзні ігри Путіна і Лукашенка. Таємниці храму російської армії
      Вєсті Кремля
      21:31, сьогодні
      Вєсті UA: Паралельний світ Рабіновича. Нардепи придумали, як обійти декларування
      Вєсті.UA
      20:48, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      ОСКАР 2020 КОРОНАВІРУС 2020 АНДРІЙ БОГДАН РИНОК ЗЕМЛІ

      Іран запрошує секретаря РНБО Данілова у Тегеран, щоб разом розслідувати збиття МАУ

      33 Читать новость на русском
      Данілов поговорив з секретарем Вищої ради нацбезпеки Ірану Шамхані / колаж 24 каналу

      Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов провів телефонну розмову з секретарем Вищої ради нацбезпеки Ірану Алі Шамхані. У ході розмови останній запросив свого українського колегу відвідати Тегеран, аби спільно розслідувати збиття українського літака авіаперевізника МАУ.

      Шамхані висловив співчуття загиблим в авіакатастрофі та наголосив на рішучості Ірану у налагоджені співпраці з причетнисми до трагедії сторонами, повідомляє іранське видання IRNA.

      Цікаво: Іран назвав умову, за якої може передати чорні скриньки МАУ Україні

      Серкретар Вищої ради нацбезпеки Ірану заявив, що досягнення спільних технічних оцінок може допомогти завершити роботу в експертній та неполітичній сферах. Зі свого боку Данілов подякував за експертне дослідження аспектів аварії.

      Олександр Данілов закликав продовжити спільну українсько-іранську співпрацю, щоб прискорити завершення справи.

      Авіакатастрофа МАУ в Ірані: основне

      • Український літак МАУ, що летів до Києва, вранці 8 січня розбився невдовзі після вильоту з аеропорту в Тегерані. Він впав на околицях іранської столиці.
      • На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Серед них – 11 українців. Ніхто із них не вижив.
      • Іран офіційно визнав, що його військові випадково збили літак 11 січня – лише через 3 дні після катастрофи. Відповідальність за злочин взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.
      • Президент Ірану Хасан Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу та запевнив у справедливому розслідуванні аварії. Він начебто спочатку не знав про те, що літак збили його військові.
      • Вранці 19 січня тіла загиблих українців повернули на Батьківщину. Церемонія прощання з ними пройшла в аеропорту "Бориспіль". 20 січня загиблих поховали у їхніх рідних містах.
      • 2 лютого у мережі з’явилася розшифровка перемовин диспетчерської служби аеропорту Тегерана та другого пілота літака компанії Iran Aseman Airlines. Відповідно до неї, іранці бачили ракету від моменту пуску, і до того, як вона влучила в літак МАУ.


      Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані / інфографіка 24 каналу

      Скасування "зарплатного рабства" вийшло на фінішну пряму: деталі
      сьогодні
      11782
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Олексій Данілов РНБО Іран Авіакатастрофа МАУ в Ірані
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 22:00 Спецоперація Росії в Україні: Кремль хоче легалізувати анексію Криму та війну на Донбасі
      58
      сьогодні , 20:21 Реальність і "Паразити": як насправді живуть у Південній Кореї
      Анатолій Максимов 989
      сьогодні , 11:07 Треба забути про підхід "справжні музиканти" і "попса" — інтерв’ю з Сашею Кольцовою
      Рузана Ємельянова 762
      7 лютого , 17:54 Коронавірус у Китаї: наречені з Сінгапуру провели власне весілля по відеотрансляції
      Марія Бондар 3178
      сьогодні , 18:22 Чи є конфлікт: експерт пояснив специфіку відносин Разумкова та Зеленського
      Ярослав Голобородько 1540
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук