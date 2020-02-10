Іран запрошує секретаря РНБО Данілова у Тегеран, щоб разом розслідувати збиття МАУ

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов провів телефонну розмову з секретарем Вищої ради нацбезпеки Ірану Алі Шамхані. У ході розмови останній запросив свого українського колегу відвідати Тегеран, аби спільно розслідувати збиття українського літака авіаперевізника МАУ.

Шамхані висловив співчуття загиблим в авіакатастрофі та наголосив на рішучості Ірану у налагоджені співпраці з причетнисми до трагедії сторонами, повідомляє іранське видання IRNA.

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Серкретар Вищої ради нацбезпеки Ірану заявив, що досягнення спільних технічних оцінок може допомогти завершити роботу в експертній та неполітичній сферах. Зі свого боку Данілов подякував за експертне дослідження аспектів аварії.

Олександр Данілов закликав продовжити спільну українсько-іранську співпрацю, щоб прискорити завершення справи.

Авіакатастрофа МАУ в Ірані: основне

Український літак МАУ, що летів до Києва, вранці 8 січня розбився невдовзі після вильоту з аеропорту в Тегерані. Він впав на околицях іранської столиці.

На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Серед них – 11 українців. Ніхто із них не вижив.

Іран офіційно визнав, що його військові випадково збили літак 11 січня – лише через 3 дні після катастрофи. Відповідальність за злочин взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.

Президент Ірану Хасан Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу та запевнив у справедливому розслідуванні аварії. Він начебто спочатку не знав про те, що літак збили його військові.

Вранці 19 січня тіла загиблих українців повернули на Батьківщину. Церемонія прощання з ними пройшла в аеропорту "Бориспіль". 20 січня загиблих поховали у їхніх рідних містах.

2 лютого у мережі з’явилася розшифровка перемовин диспетчерської служби аеропорту Тегерана та другого пілота літака компанії Iran Aseman Airlines. Відповідно до неї, іранці бачили ракету від моменту пуску, і до того, як вона влучила в літак МАУ.



Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані / інфографіка 24 каналу