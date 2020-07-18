Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что по оценочным данным, с начала пандемии в его государстве коронавирусом могли заболеть около 25 миллионов человек. Говорил он это 18 июля, когда количество больных во всем мире лишь немного превысило 14 миллионов.

Президент Ирана согласился на новое исследование министерства здравоохранения, которое предполагает беспрецедентно высокое количество случаев заражения, сообщает казахская служба "Радио Свобода".

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По нашим оценкам, к настоящему времени около 25 миллионов иранцев заразились этим вирусом и около 14 тысяч человек погибли,

– заявил Хасан Рухани.

Он также отметил, что в докладе Минздрава есть информация о том, что еще около 30 – 35 миллионов граждан Ирана находятся в группе риска.

"За все время уже более 200 тысяч человек были госпитализированы. Впрочем, уже в ближайшие месяцы это количество удвоится", – убежден президент Ирана.

При этом он не пояснил, на чем базируются такие оценочные данные. Доклад Министерства здравоохранения на эту тему не публиковали.

Коронавирус в Иране и мире: коротко