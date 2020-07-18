В Польше власть в начале июня разрешила проводить свадьбы с ограниченным количеством гостей – не более 150 человек. Впрочем за полтора месяца сразу 29 праздников завершились вспышками коронавируса.

В целом заболел 351 человек, а еще 2 тысячи 333 гостей были вынуждены самоизолироваться, сообщает RMF24.

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Особенность такого большого количества изолированных заключается в том, что на свадьбе очень трудно установить, кто именно контактировал с больным. Поэтому после обнаружения возгорания все гости вынуждены самоизолироваться до установления всех обстоятельств.

В правительстве Польши считают, что вспышки коронавируса связаны с тем, что на свадьбах люди очень редко продолжают придерживаться санитарных ограничений.

Из общего количества в 29 вспышек больше всего таких произошло в Малопольском воеводстве. Там в четырех уездах пока рекомендуют воздержаться от празднования свадеб.

Кроме того, полякам рекомендуют, если уж очень нужно проводить свадьбы во время пандемии, то делать это на свежем воздухе. Также людям из группы риска советуют сократить время пребывания на праздновании.

Коронавирус в Польше: коротко