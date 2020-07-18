Правительство Израиля усилило карантин из-за вспышки коронавируса в стране. Отныне во время каждых выходных будут закрыты все рестораны, кафе, бары, развлекательные заведения и достопримечательности.

Правительство Израиля не сообщило, когда снимет эти ограничения, пишет dpa.

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По всей стране во время каждых выходных, которые длятся с вечера пятницы до захода солнца в субботу, будут закрыты:

торгово-развлекательные центры,

магазины,

библиотеки,

рынки под открытым небом,

музеи,

туристические достопримечательности,

пляжи.

Исключениями в этом перечне стали продовольственные магазины и аптеки. В то же время ограничений на передвижение не будет.

Среди других изменений:

спортзалы и фитнес-клубы снова будут закрыты,

рестораны и кафе смогут работать только на вынос или в режиме доставки.

Изменения об усилении карантина приняло правительство, следующее слово за парламентом.

Заметим, что новые ограничения резко раскритиковали оппозиционные политики. Местные СМИ сообщают, что некоторые владельцы ресторанов угрожают не придерживаться новых норм.

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