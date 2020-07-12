В Израиле прошли протесты против повторного карантина. Примерно 10 тысяч человек 11 июля собрались на одной из центральных площадей Тель-Авива.

По мнению людей, во время экономической напряженности в Израиле, правительство и, в частности, премьер-министр Беньямин Нетаньяху не сделали достаточно для защиты тысяч людей, потерявших работу или бизнес во время карантина и самоизоляции, сообщает The Times Of Israel.

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Сейчас в Израиле насчитывается более 20% безработных.

"Премьер-министр сказал, что он хочет помочь, но он ничего не делает. А прошлое показывает, что он только много разговаривает. То же самое он делал за этот месяц. Он пообещал многое, а люди этого не получили", – сказал протестующий Бен Афелдерфер.

Видео: что говорят протестующие

Протестующих также поддержал глава министерства обороны Бенни Ганс. В своем Фейсбуке он тоже раскритиковал действия правительства. Его партия будет требовать более широкую бюджетную поддержку незащищенных граждан.

Один из организаторов протеста отметил, что это не шоу оппозиции против Нетаньяху. По словам протестующего Ронен Майли – это не политическая акция, а протест обычных людей. Комментируя пакет финансовой помощи, который премьер-министр обнародовал на пресс-конференции 9 июля, Майли описывает это как "хорошее представление", но говорит, что демонстранты хотят немедленных действий.

Видео: на протест в Израиле вышли примерно 10 тысяч человек