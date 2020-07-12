В Ізраїлі пройшли протести проти повторного карантину. Приблизно 10 тисяч людей 11 липня зібралися на одній з центральних площ Тель-Авіва.

На думку людей, під час економічної напруженості в Ізраїлі, уряд, та зокрема, прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу не зробили достатньо для захисту тисяч людей, що втратили роботу чи бізнес під час карантину та самоізоляції, повідомляє The Times Of Israel.

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Наразі, в Ізраїлі нараховують понад 20% безробітних.

"Прем'єр-міністр сказав, що він хоче допомогти, але він нічого не робить. А минуле показує, що він лише багато розмовляє. Те ж саме він робив того місяця. Він пообіцяв забагато, а люди цього не отримали", – сказав протестувальник Бен Афелдерфер.

Відео: що кажуть протестувальники

Протестувальників також підтримав голова міністерства оборони Бенні Ганс. У своєму фейсбуці він теж розкритикував дії уряду. Його партія буде вимагати ширшу бюджетну підтримку для незахищених громадян.

Один з організаторів протесту зазначив, що це не шоу опозиції проти Нетаньягу. За словами протестувальника Ронена Майлі – це не політична акція, а протест звичайних людей. Коментуючи пакет фінансової допомоги, який прем'єр-міністр оприлюднив під час прес-конференції 9 липня, Майлі описує це як "гарне представлення", але каже, що демонстранти хочуть негайних дій.

Відео: на протест в Ізраїлі прийшли приблизно 10 тисяч людей